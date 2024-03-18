Пенсионер не промах. Молодой омич поплатится свободой за обман пожилых людей

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Омской области будут судить молодого человека по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Фигурантами этой статьи становятся мошенники. По версии следствия, он вступил в сговор с несколькими людьми для совершения преступления.
При этом парню совсем немного, всего лишь 19 лет. Как считают следователи, он вместе с компанией обманывал пенсионеров. Они убеждали доверчивых людей в том, что их родственник попал в ДТП. Собственно, после установления контакта с жертвой они просили передать деньги в качестве компенсации причиненного вреда.
Молодой человек в связке был курьером. Именно он приезжал к пенсионерам и забирал у них накопления, которые они сами же вручали ему в руки. Он переводил «работодателям» большую часть, а себе оставлял небольшой процент по договоренности.
Жертвами стали два жителя Тары. Парень забрал у них 220 тыс рублей в общей сложности. Собственно, третий пенсионер не был так доверчив. Он заподозрил неладное и позвонил полицейским. Курьер приехал как обычно забрать средства, вообще не ожидая таких «гостей». Пожилой мужчина должен был передать ему 123 тыс рублей. Парня тут же задержали, рассказали в прокуратуре Омской области.
Тарская межрайонная прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Молодой человек решил добровольно возместить ущерб, однако дело на этом не закрылось. Его передали в Тарский городской суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.