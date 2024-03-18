Пенсионер не промах. Молодой омич поплатится свободой за обман пожилых людей

При этом парню совсем немного, всего лишь 19 лет. Как считают следователи, он вместе с компанией обманывал пенсионеров. Они убеждали доверчивых людей в том, что их родственник попал в ДТП. Собственно, после установления контакта с жертвой они просили передать деньги в качестве компенсации причиненного вреда.