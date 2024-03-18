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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

иллюстрация

Пенсионер не промах. Молодой омич поплатится свободой за обман пожилых людей

18 марта 2024, 07:28
Фото: Город55
иллюстрация

Молодой житель Омской области поплатится свободой за обман пенсионеров

Парню грозит до пяти лет свободы за совершение нескольких выездов в качестве курьера мошенников.

В Омской области будут судить молодого человека по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Фигурантами этой статьи становятся мошенники. По версии следствия, он вступил в сговор с несколькими людьми для совершения преступления.

При этом парню совсем немного, всего лишь 19 лет. Как считают следователи, он вместе с компанией обманывал пенсионеров. Они убеждали доверчивых людей в том, что их родственник попал в ДТП. Собственно, после установления контакта с жертвой они просили передать деньги в качестве компенсации причиненного вреда.

Молодой человек в связке был курьером. Именно он приезжал к пенсионерам и забирал у них накопления, которые они сами же вручали ему в руки. Он переводил «работодателям» большую часть, а себе оставлял небольшой процент по договоренности.

Жертвами стали два жителя Тары. Парень забрал у них 220 тыс рублей в общей сложности. Собственно, третий пенсионер не был так доверчив. Он заподозрил неладное и позвонил полицейским. Курьер приехал как обычно забрать средства, вообще не ожидая таких «гостей». Пожилой мужчина должен был передать ему 123 тыс рублей. Парня тут же задержали, рассказали в прокуратуре Омской области.

Тарская межрайонная прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Молодой человек решил добровольно возместить ущерб, однако дело на этом не закрылось. Его передали в Тарский городской суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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