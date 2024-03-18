Омичка упала с лестницы в торговом центре и отсудила 700 тысяч рублей компенсации

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Омичка получила перелом, упав с лестницы ТЦ «Фестиваль Сити». Инцидент произошел в июне 2022 года, когда девушка споткнулась о противоскользящий профиль и не смогла удержаться из-за отсутствия перил. Она обратилась в суд и требовала возмещение ущерба от ООО «ФестМолл». Об этом сообщили в пресс-службе омских судов.
После выписки из больницы женщина потратила значительную сумму на восстановление и лекарства. Теперь она не может ходить самостоятельно. Омичка уверена, что эта травма — результат нарушения ответчиком безопасности эксплуатации зданий.
Представители ответчика в суде возражали против удовлетворения требований, указав, что истец предъявил две претензии о возмещении ущерба. Когда они узнали о подаче иска, они предложили заключить мировое соглашение, исходя из предположения, что лестница, с которой упала омичка, соответствовала всем необходимым требованиям.
Суд, рассмотрев и проанализировав доказательства, удовлетворил иск, при этом не обнаружив грубую неосторожность потерпевшей. ООО «ФестМолл» обязали компенсировать моральный вред, расходы на лечение и упущенный заработок в общей сумме свыше 700 тысяч рублей. Омский облсуд подтвердил это решение.