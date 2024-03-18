Омичка упала с лестницы в торговом центре и отсудила 700 тысяч рублей компенсации

Омичка получила перелом, упав с лестницы ТЦ «Фестиваль Сити». Инцидент произошел в июне 2022 года, когда девушка споткнулась о противоскользящий профиль и не смогла удержаться из-за отсутствия перил. Она обратилась в суд и требовала возмещение ущерба от ООО «ФестМолл». Об этом сообщили в пресс-службе омских судов.