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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

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Омичей предупредили, что с 1 апреля сдавать на права станет сложнее

Новые правила. Омичей предупредили, что с 1 апреля сдавать на права станет сложнее

18 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI

Омичей предупредили, что с 1 апреля сдавать на права станет сложнее

Для желающих получить водительские права расширили список ограничений в испытаниях, а также повысили количество штрафных баллов с 5 до 7.

Новые правила сдачи экзаменов для получения водительских прав вступят в силу 1 апреля 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Среди нововведений — расширение списка оснований для отказа в допуске к экзамену. Так, например, пройти испытание не смогут лица, которые не имеют права на управление другими категориями транспорта. Также возможности лишаться те, кто привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде.

«Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию», — рассказали в МВД.

Есть и другие изменения. Сдачу экзамена придется остановить и перенести, если истек срок действия паспорта. Не смогут получить права и те, кто должен явиться в военкомат по повестке.

С 1 апреля будет увеличена сумма штрафных баллов, при наборе которой кандидату в водители инструктор выставит оценку «не сдал» — с 5 до 7.

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#Омск#Омская область#Россия#Водитель#Водительские права#Новости#Права#Водители#Анастасия Баянова
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