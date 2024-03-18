Новые правила. Омичей предупредили, что с 1 апреля сдавать на права станет сложнее

Среди нововведений — расширение списка оснований для отказа в допуске к экзамену. Так, например, пройти испытание не смогут лица, которые не имеют права на управление другими категориями транспорта. Также возможности лишаться те, кто привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде.