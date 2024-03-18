Новые правила. Омичей предупредили, что с 1 апреля сдавать на права станет сложнее

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Новые правила сдачи экзаменов для получения водительских прав вступят в силу 1 апреля 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Среди нововведений — расширение списка оснований для отказа в допуске к экзамену. Так, например, пройти испытание не смогут лица, которые не имеют права на управление другими категориями транспорта. Также возможности лишаться те, кто привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде.
«Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию», — рассказали в МВД.
Есть и другие изменения. Сдачу экзамена придется остановить и перенести, если истек срок действия паспорта. Не смогут получить права и те, кто должен явиться в военкомат по повестке.
С 1 апреля будет увеличена сумма штрафных баллов, при наборе которой кандидату в водители инструктор выставит оценку «не сдал» — с 5 до 7.