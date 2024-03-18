Не подумал о будущем. Сибиряка лишили лицензии на охоту за находку 20-летней давности

Жителя Кузбасса наказали за хранение оружия, которое он нашел в земле 20 лет назад. Как сообщает портал «Сибдепо», 67-летний житель одного из сел Мариинского района нашел однозарядный охотничий карабин ТОЗ-16 и боеприпасы к нему. Но вместо того, чтобы сдать оружие в полицию, он решил оставить его, не имея соответствующего разрешения.