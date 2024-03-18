Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

иллюстрация

Не подумал о будущем. Сибиряка лишили лицензии на охоту за находку 20-летней давности

18 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Сибиряк лишился лицензии из-за находки, сделанной 20 лет назад

Мужчина нашел ружье и оставил себе, хотя разрешения на хранения оружия у него не было.

Жителя Кузбасса наказали за хранение оружия, которое он нашел в земле 20 лет назад. Как сообщает портал «Сибдепо», 67-летний житель одного из сел Мариинского района нашел однозарядный охотничий карабин ТОЗ-16 и боеприпасы к нему. Но вместо того, чтобы сдать оружие в полицию, он решил оставить его, не имея соответствующего разрешения.

В 2023 году полицейские обнаружили у мужчины незаконное оружие, а после изъятия завели на сибиряка уголовное дело. Его приговорили к ограничению свободы.

На этом проблемы у мужчины не закончились: после вынесения приговора за сибиряком числился охотничий билет, а люди с судимостью не имеют права иметь такой документ.

В пресс-службе Мариинского городского суда сообщили, что пенсионер не явился в суд, но его охотничий билет все равно аннулировали. Теперь мужчина предстоит вернуть документ в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.

Отметим, что законодательство требует сдачи найденного и незарегистрированного оружия в полицию или Росгвардию. Известно, что в 2023 году омичи получили больше 340 тысяч за сдачу нелегального оружия и боеприпасов. Тем, кто не сдал оружие, грозит до четырех лет тюрьмы, а также штраф.

Прицел сбит. В Омске у охотника под веществами изъяли два оружия
Узнать подробнее
#Происшествия#Россия#Новости#Ольга Акамова
Подпишитесь
В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
Сегодня, 05:30
Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри
Сегодня, 08:12
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
Сегодня, 09:01
«Просто в щепки». Омич сообщил о страшном ДТП на мосту в Амурском поселке
Сегодня, 07:35
Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень
Сегодня, 06:56
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
Вчера, 10:38