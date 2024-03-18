Не подумал о будущем. Сибиряка лишили лицензии на охоту за находку 20-летней давности

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Жителя Кузбасса наказали за хранение оружия, которое он нашел в земле 20 лет назад. Как сообщает портал «Сибдепо», 67-летний житель одного из сел Мариинского района нашел однозарядный охотничий карабин ТОЗ-16 и боеприпасы к нему. Но вместо того, чтобы сдать оружие в полицию, он решил оставить его, не имея соответствующего разрешения.
В 2023 году полицейские обнаружили у мужчины незаконное оружие, а после изъятия завели на сибиряка уголовное дело. Его приговорили к ограничению свободы.
На этом проблемы у мужчины не закончились: после вынесения приговора за сибиряком числился охотничий билет, а люди с судимостью не имеют права иметь такой документ.
В пресс-службе Мариинского городского суда сообщили, что пенсионер не явился в суд, но его охотничий билет все равно аннулировали. Теперь мужчина предстоит вернуть документ в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.
Отметим, что законодательство требует сдачи найденного и незарегистрированного оружия в полицию или Росгвардию. Известно, что в 2023 году омичи получили больше 340 тысяч за сдачу нелегального оружия и боеприпасов. Тем, кто не сдал оружие, грозит до четырех лет тюрьмы, а также штраф.