Куба надеется стать одним из приоритетных направлений для туристов из России

Кроме представителей Кубы, на выставке также присутствовали делегации других стран, включая Белоруссию, Китай, Индонезию, Азербайджан, Иран, Вьетнам и многие другие. Они представили свои продукты и поделились информацией о преимуществах для туроператоров.