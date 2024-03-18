Куба надеется стать одним из приоритетных направлений для туристов из России

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Министр туризма Кубы выразил надежду, что страна станет одним из главных направлений для туристов со всей России, пишет pravda.ru.
Кроме представителей Кубы, на выставке также присутствовали делегации других стран, включая Белоруссию, Китай, Индонезию, Азербайджан, Иран, Вьетнам и многие другие. Они представили свои продукты и поделились информацией о преимуществах для туроператоров.
Турпоток между Россией и Кубой продолжает расти, и обе стороны стремятся увеличить его объемы. Международная выставка «Интурмаркет» играет важную роль в развитии этого сотрудничества.