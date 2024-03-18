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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Куба надеется стать одним из приоритетных направлений для туристов из России

18 марта 2024, 05:26
На международной выставке «Интурмаркет» в Москве представители Министерства туризма Кубы подчеркнули продолжение сотрудничества Кубы и России в сфере туризма, предлагая разнообразные возможности отдыха, в том числе семейный, пляжный, медицинский.

Министр туризма Кубы выразил надежду, что страна станет одним из главных направлений для туристов со всей России, пишет pravda.ru.

Кроме представителей Кубы, на выставке также присутствовали делегации других стран, включая Белоруссию, Китай, Индонезию, Азербайджан, Иран, Вьетнам и многие другие. Они представили свои продукты и поделились информацией о преимуществах для туроператоров.

Турпоток между Россией и Кубой продолжает расти, и обе стороны стремятся увеличить его объемы. Международная выставка «Интурмаркет» играет важную роль в развитии этого сотрудничества.

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