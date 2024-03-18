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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

иллюстрация

Хинкали быть. В обновленном «Летуре» в центре Омска откроют ресторан грузинской кухни

18 марта 2024, 13:08
Фото: Город55
иллюстрация

В обновленном «Летуре» в центре Омска откроют ресторан грузинской кухни

В торговом комплексе планируют сдавать помещения и крышу под размещение еще нескольких точек общепита.

Появилась информация, что в центре Омска будет открыто новое заведение общественного питания. Его планируют открыть рядом с улицей Гагарина.

Если конкретнее, то ресторан хотят разместить в некогда запущенном торговом комплексе «Летур». Отметим, что этим летом объект должны сдать по утвержденным планам, ремонтные и реставрационные работы продолжаются.

Конечно, многие павильоны «Летура» оказались заброшены, арендодатели покинули торговый комплекс. Вместе с тем на протяжении многих лет в нем по сей день работает ресторан «Тамада». Вход располагается со стороны улицы Бударина.

Как раз на его месте и должны сделать новое заведение. Об этом сообщается в телеграм-канале «Омск путеводитель». Кстати, разработку меню доверят поварам из Санкт-Петербурга.

В грузинском ресторане можно будет послушать живую музыку и оставить ребенка в детской комнате, чтобы ему тоже было интересно проводить время. В качестве декора для создания особенной атмосферы дизайнеры думают над тематической анимацией, которая украсит заведение.

Пока неизвестно, как будет называться это место. Развитие проекта лежит на плечах известного омского ресторатора Василия Хомицкого.

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#Общество#Город#Культура#Бизнес#Отдых#Омск#Омская область#Развлечения#Ресторан#Новости#Общепит#Алина Ясинская
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