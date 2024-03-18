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тренажерный зал в новом корпусе

Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри

18 марта 2024, 08:12
Фото: Министерство строительства Омской области
тренажерный зал в новом корпусе

В новом корпусе ОмГУ разместили тренажерный зал, гостиницу и собственную пекарню

Подрядчик ООО «Строительные материалы Сибири» закончил строительство объекта площадью 22 039 кв.м, высотой 52,7 м и с 12 этажами, включая один подвальный. Здание вмещает 1 649 человек.

В новом корпусе ОмГУ, который находится на улице Фрунзе, 6, на верхних этажах разместили гостиницу для студентов-заочников. Также в здании есть тренажерный зал и столовая, которая может вместить 400 человек. Об этом сообщает региональный минстрой.

Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУ
Фото: Министерство строительства Омской области

На цокольном этаже нового корпуса расположен пищеблок, где находится оборудование для хранения сырья и приготовления блюд из цельных продуктов, а не из полуфабрикатов. Также здесь находится пекарня со специальными духовыми шкафами.

«Здание сделали очень редкой для учебных учреждений этажности. В центральной части учебного корпуса 11 этажей. Университет располагается на значимом перекрестке улицы Фрунзе и образно представляет собой часть въездных ворот с метромоста в центральную часть города», — отметил Сергей Стариков, директор проектного института «Венец».
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУ
Фото: Министерство строительства Омской области

Напомним, что на официальное открытие нового корпуса был приглашен министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его визит запланирован на вторник, 19 марта. Однако после череды отмененных визитов, есть вероятность, что мероприятие не состоится, так как у министра много дел. Например, в прошлый раз он не смог приехать из-за совещания с Владимиром Путиным. К слову, новый корпус готов к открытию еще с 1 марта.

Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ
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