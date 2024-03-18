Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри

Напомним, что на официальное открытие нового корпуса был приглашен министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его визит запланирован на вторник, 19 марта. Однако после череды отмененных визитов, есть вероятность, что мероприятие не состоится, так как у министра много дел. Например, в прошлый раз он не смог приехать из-за совещания с Владимиром Путиным. К слову, новый корпус готов к открытию еще с 1 марта.