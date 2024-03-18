Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:57
В новом корпусе ОмГУ, который находится на улице Фрунзе, 6, на верхних этажах разместили гостиницу для студентов-заочников. Также в здании есть тренажерный зал и столовая, которая может вместить 400 человек. Об этом сообщает региональный минстрой.
На цокольном этаже нового корпуса расположен пищеблок, где находится оборудование для хранения сырья и приготовления блюд из цельных продуктов, а не из полуфабрикатов. Также здесь находится пекарня со специальными духовыми шкафами.
«Здание сделали очень редкой для учебных учреждений этажности. В центральной части учебного корпуса 11 этажей. Университет располагается на значимом перекрестке улицы Фрунзе и образно представляет собой часть въездных ворот с метромоста в центральную часть города», — отметил Сергей Стариков, директор проектного института «Венец».
Напомним, что на официальное открытие нового корпуса был приглашен министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его визит запланирован на вторник, 19 марта. Однако после череды отмененных визитов, есть вероятность, что мероприятие не состоится, так как у министра много дел. Например, в прошлый раз он не смог приехать из-за совещания с Владимиром Путиным. К слову, новый корпус готов к открытию еще с 1 марта.