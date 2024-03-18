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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Дети, погибшие в ДТП на трассе Тюмень-Омск, ехали в гости к дедушке

Ехали в гости к дедушке. Появились подробности о детях, погибших в аварии на трассе

18 марта 2024, 11:05
Фото: Прокуратура Омской области

Дети, погибшие в ДТП на трассе Тюмень-Омск, ехали в гости к дедушке

На омском автовокзале брата с сестрой провожали родители, а в Тюкалинске их готовились встречать бабушка с дедушкой.

В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли восемь человек, среди них оказались дети — 9-летняя девочка и ее 15-летний брат. Об этом рассказала омская журналистка Наталья Граф на своей странице в соцсети.

Оказалось, что дети ехали в Тюкалинск в гости к бабушке с дедушкой на выходные, они должны были встретить внуков на местном автовокзале. Из Омска же ребят провожали родители.

Напомним, что одного из погибших детей — 15-летнего подростка — пытался спасти выживший в аварии Иван Саньков. Он достал мальчика из пылающей машины, после ДТП ему собирали кровь, но, к сожалению, это не уберегло от печального исхода.

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