Едва не застрелил соседку. Военнослужащий из Омска сядет на 2 года за пьяную стрельбу

Затем он выстрелил в подъезде дома, пытаясь направить пулю вверх и не намереваясь причинить кому-либо вред. Однако из-за алкогольного опьянения мужчина случайно выстрелил в сторону двери соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина. К сожалению, она получила серьезные травмы.