Едва не застрелил соседку. Военнослужащий из Омска сядет на 2 года за пьяную стрельбу

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В пресс-службе военных судов сообщили, что Омский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему Сергею Меркушеву. Пьяный мужчина ошибочно предположил, что кто-то из жильцов его дома заставил его мать убраться в лифте, и, недовольный этим, взял свой карабин и стал стучать в двери соседних квартир.
Затем он выстрелил в подъезде дома, пытаясь направить пулю вверх и не намереваясь причинить кому-либо вред. Однако из-за алкогольного опьянения мужчина случайно выстрелил в сторону двери соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина. К сожалению, она получила серьезные травмы.
Суд назначил обвиняемому два года колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, гражданский иск потерпевшей был удовлетворен. Приговор еще не вступил в законную силу.