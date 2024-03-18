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Published Сегодня, 07:39

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иллюстрация

Едва не застрелил соседку. Военнослужащий из Омска сядет на 2 года за пьяную стрельбу

18 марта 2024, 07:39
Фото: Город55
иллюстрация

Омский военнослужащий отправится в тюрьму за пьяную стрельбу и ранение соседки

Мужчина случайно выстрелил в дверь соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина.

В пресс-службе военных судов сообщили, что Омский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему Сергею Меркушеву. Пьяный мужчина ошибочно предположил, что кто-то из жильцов его дома заставил его мать убраться в лифте, и, недовольный этим, взял свой карабин и стал стучать в двери соседних квартир.

Затем он выстрелил в подъезде дома, пытаясь направить пулю вверх и не намереваясь причинить кому-либо вред. Однако из-за алкогольного опьянения мужчина случайно выстрелил в сторону двери соседней квартиры, за которой в тот момент находилась женщина. К сожалению, она получила серьезные травмы.

Суд назначил обвиняемому два года колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, гражданский иск потерпевшей был удовлетворен. Приговор еще не вступил в законную силу.

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