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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Бронирования отелей на майские праздники в России выросли в 7 раз

18 марта 2024, 10:25
Компания, которая занимается бронированием жилья через интернет, провела исследование и определила самые популярные города России для поездок в майские праздники, пишет Pravda.Ru.

Сравнивая данные с прошлого года, они обнаружили, что количество бронирований выросло в семь раз. В этом году наиболее востребованными оказались Санкт-Петербург и Сочи — в эти два города направлены треть всех туристов. В список также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Геленджик и Анапа.

Эксперты сервиса отмечают, что стоимость путешествий значительно выросла по всей стране, в среднем на 10% за год. Особенно заметно повышение цен наблюдается в Сочи, Анапе и Калининграде, а вот в Кисловодске рост цен оказался наименьшим.

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