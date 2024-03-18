Бронирования отелей на майские праздники в России выросли в 7 раз

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Сравнивая данные с прошлого года, они обнаружили, что количество бронирований выросло в семь раз. В этом году наиболее востребованными оказались Санкт-Петербург и Сочи — в эти два города направлены треть всех туристов. В список также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Геленджик и Анапа.
Эксперты сервиса отмечают, что стоимость путешествий значительно выросла по всей стране, в среднем на 10% за год. Особенно заметно повышение цен наблюдается в Сочи, Анапе и Калининграде, а вот в Кисловодске рост цен оказался наименьшим.