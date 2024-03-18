Бронирования отелей на майские праздники в России выросли в 7 раз

Сравнивая данные с прошлого года, они обнаружили, что количество бронирований выросло в семь раз. В этом году наиболее востребованными оказались Санкт-Петербург и Сочи — в эти два города направлены треть всех туристов. В список также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Геленджик и Анапа.