Зима не сдается. Синоптики предупредили омичей о мощном ветре и минусовой температуре

А вот в пятницу, 22 марта, весеннее солнце сдастся окончательно — даже ночью будет теплее чем днем. А именно: ночные -4 сменятся утренними -9 (при прояснении столбик термометра упадет еще ниже, до -10). И даже солнце не исправит ситуацию — после полудня температура не поднимется выше -8 градусов. Повлиять на ощущения от внезапного возвращения зимы может и ветер: днем его скорость составит 3 м/c.