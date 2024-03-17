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Зима не сдается. Синоптики предупредили омичей о мощном ветре и минусовой температуре

17 марта 2024, 04:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Зимняя погода еще на неделю задержится в Омске

Тепло будет лишь во второй половине дня, но не очень часто.

По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя тепла не принесет: зима точно решила задержаться. Но, несмотря на «минусовой» прогноз, в нем есть место и для температур выше нуля.

В понедельник, 18 марта, стоит быть готовым к перепадам температуры: с утра синоптики прогнозируют -7 (при прояснении -8), к полудню температура достигнет отметки в -4 градуса, а позже воздух прогреется до 1 градуса тепла. В течение дня скорость ветра составит 1,6 — 2,5 м/с.

Вторник во многом продублирует своего предшественника: -6 утром и 0 во второй половине дня, с незначительным усилением ветра до 3 м/c. Но, по сравнению с понедельником, омичей ждет пасмурное небо — солнце возьмет небольшой перерыв сразу после начала недели.

Поэтому, в среду, 20 марта, зима окончательно о себе напомнит устойчивым «минусом»: -6 утром (-8 при прояснении), -2 во второй половине дня. Но «по ощущениям» температура будет отличаться, поскольку ветер станет сильнее: 3,6 — 4,1 м/с.

Четверг обещает вернуть тепло в город. Конечно, утром ожидаются те же -8, но во второй половине дня синоптики прогнозируют 0-1 градус тепла. Что примечательно — ветер тоже стихнет и не будет превышать 2,7 м/c.

А вот в пятницу, 22 марта, весеннее солнце сдастся окончательно — даже ночью будет теплее чем днем. А именно: ночные -4 сменятся утренними -9 (при прояснении столбик термометра упадет еще ниже, до -10). И даже солнце не исправит ситуацию — после полудня температура не поднимется выше -8 градусов. Повлиять на ощущения от внезапного возвращения зимы может и ветер: днем его скорость составит 3 м/c.

Выходные тоже будут морозными: суббота начнется с утренних -12 градусов, а после рассвета столбик термометра поползет вверх, до -4. Кстати, несмотря на холод, синоптики обещают ясную погоду и слабый ветер — не больше 3,3 м/с.

Ну, а больше всех свой «характер» продемонстрирует воскресенье: утренние -10 сменят -7 при прояснении, а вместе с ними в город придет и порывистый ветер 11 м/с. Не утихнет он и позже — в течение дня омичей ожидают «фоновые» 5,5 м/с, из-за которых кратковременный «ноль» будет не сильно заметен. Вечером холод вновь вернется: -5 градусов будет усиливать порывистый ветер 11 м/c.

Ну, а чтобы точно вовремя среагировать на изменение погоды — всегда уточняйте прогноз незадолго до выхода из дома — так он будет наиболее точен и актуален.

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Фото: Ventusky
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#Омск#Выходные#Зима#Новости#Ветер#Прогноз#Тепло#Синоптики#Холод#Минусовая температура#Илья Скобин
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