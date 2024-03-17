В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
17 марта, в 20:00 часов избирательные участки завершили свою работу — теперь Облизбиркому предстоит подсчет голосов, отданных за кандидатов гражданами. Кроме того, прошедшие выборы были высоко оценены руководством избирательной комиссии — по словам зампредседателя Облизбиркома Андрея Фролова, в Омской области выборы прошли в рамках правого поля, организованно и спокойно.
Это подтвердил председатель Общественной палаты Омской области:
«Все три дня Штаб наблюдал за деятельностью наших наблюдателей, мониторил ситуацию. Это была прямая связь с наблюдателями в районах области, с руководителями в городе Омске, на нас, напрямую через call-центр выходили сами наблюдатели, сообщая информацию с каждого избирательного участка — нарушений, особых или каких-либо других, замечаний по деятельности избирательных комиссий, по организации выборов, по законности этих выборов, и самое главное, по „чистоте“ и легитимности — вот таких замечаний не было» — прокомментировала завершение голосования Лидия Герасимова.
Кроме того, пресс-центр Избирательной комиссии раскрыл цифры статистики на Выборах-2024 в Омской области: для граждан работал 1721 избирательный участок, а по последним данным (на 18:00 часов) явка составила 68,74% избирателей — это более 900 тысяч человек.
Напомним, ранее Город55 сообщал явке избирателей за первые два дня выборов — по состоянию на 10 часов утра проголосовали 58,6% избирателей.