В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России

Кроме того, пресс-центр Избирательной комиссии раскрыл цифры статистики на Выборах-2024 в Омской области: для граждан работал 1721 избирательный участок, а по последним данным (на 18:00 часов) явка составила 68,74% избирателей — это более 900 тысяч человек.

Напомним, ранее Город55 сообщал явке избирателей за первые два дня выборов — по состоянию на 10 часов утра проголосовали 58,6% избирателей.