Перекрытые улицы, логистический обман и грядущие отключения. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:00
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И это действительно важный узел транспортной сети города — после начала ремонтных работ на бульваре Архитекторов пассажиропоток (да и водители) испытывает определенные сложности. Однако появилась информация о возможной блокировке оставшегося перекрестка улиц Степанца и 70 лет Октября. И вопрос действительно находится на рассмотрении — решение примут буквально на неделе.
В это воскресенье появилась информация о мошенниках, терзающих жителей Омской области. К слову, дел им уже удалось «наворотить» на 235 миллионов — это общая сумма ущерба от мошеннических действий. Но, одним из последних случаев стала покупка грузового контейнера омичем — полезное «пустое место», купленное по объявлению, до него так и не добралось, несмотря на предоплату. Обманутый мужчина лишился 238 тысяч рублей. Что еще рассказали в Прокуратуре Омской области — в материале ниже.
Воскресенье принесло и другие новости — например, сегодня стало известно, где омичей ожидают отключения водоснабжения, пока слесари делают все для сохранения надежности водоснабжения города. На сей раз под отключение попадут дома Центрального и Октябрьского округа, начиная с 11 часов утра. Ну, а более точный список адресов можно найти в материале Города55.