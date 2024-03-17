Перекрытые улицы, логистический обман и грядущие отключения. Омск в воскресенье

В это воскресенье появилась информация о мошенниках, терзающих жителей Омской области. К слову, дел им уже удалось «наворотить» на 235 миллионов — это общая сумма ущерба от мошеннических действий. Но, одним из последних случаев стала покупка грузового контейнера омичем — полезное «пустое место», купленное по объявлению, до него так и не добралось, несмотря на предоплату. Обманутый мужчина лишился 238 тысяч рублей. Что еще рассказали в Прокуратуре Омской области — в материале ниже.