Омичам рассказали о последнем шансе на победу в акции «Выбирай Россию»

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Теперь каждый житель Омской области, посетивший здание, где располагается избирательный участок, и ранее не получавший купон, сможет получить целых 2 купона у представителя организатора.
Не упустите возможность стать участником уникального розыгрыша, в котором будут определены обладатели трех машин, трех квартир и трех миллионов рублей! Это последний шанс стать обладателем таких впечатляющих призов.
Организаторы акции призывают всех граждан активно участвовать в социальной акции. Возможно именно вы станете счастливым обладателем одного из ценных призов!
Для информации:
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.