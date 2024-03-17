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Омичам рассказали о последнем шансе на победу в акции «Выбирай Россию»

Омичам рассказали о последнем шансе на победу в акции «Выбирай Россию»

17 марта 2024, 08:11
Сегодня с 14:00 в зданиях, где находятся избирательные участки, начнут выдавать по 2 купона в одни руки, что увеличит ваши шансы на победу в социальной акции «Выбирай Россию».

Теперь каждый житель Омской области, посетивший здание, где располагается избирательный участок, и ранее не получавший купон, сможет получить целых 2 купона у представителя организатора.

Не упустите возможность стать участником уникального розыгрыша, в котором будут определены обладатели трех машин, трех квартир и трех миллионов рублей! Это последний шанс стать обладателем таких впечатляющих призов.

Организаторы акции призывают всех граждан активно участвовать в социальной акции. Возможно именно вы станете счастливым обладателем одного из ценных призов!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.

#Общество#Омск#Новости
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