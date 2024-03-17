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Названы новые победители акции «Выбирай Россию» в Омской области

Названы новые победители акции «Выбирай Россию» в Омской области

17 марта 2024, 07:11
Сегодня, 17 марта, последний день социальной акции «Выбирай Россию».

В 12:00 в эфире 12 канала состоялся очередной розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию». Объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.

Не упустите свой шанс — проверьте номер своего купона.

Если ваш купон оказался среди победных, не теряйте время! Приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не расстраивайтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (vibirayrussia.ru) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс выиграть крутые призы!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.

#Омск#Новости
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