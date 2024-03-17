Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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В ходе проверки инцидента, сотрудники ведомства обнаружили в произошедшем признаки оказания услуг, не отвечавших требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), что и послужило причиной возбуждения уголовного дела.
По имеющимся данным расследования Следственного комитета, трагические события 16 марта произошли по причине вероятного разрыва колеса большегруза, из-за чего тягач выехал на «встречку», где протаранил другой грузовик и микроавтобус, где находились 6 пассажиров. Столкновение спровоцировало пожар.
Напомним, в субботу, 16 марта в ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли 7 человек, среди них один ребенок, еще трое получили травмы. Кроме того, позже появилась информация, что среди пассажиров микроавтобусов находилась и омская журналистка Анна Никитенко, корреспондент «NGS55.RU».