Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск

Напомним, в субботу, 16 марта в ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли 7 человек, среди них один ребенок, еще трое получили травмы. Кроме того, позже появилась информация, что среди пассажиров микроавтобусов находилась и омская журналистка Анна Никитенко, корреспондент «NGS55.RU».