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иллюстрация

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск

17 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Глава СК поручил подготовить доклад о расследовании аварии на трассе Тюмень-Омск

Ответственным за доклад назначен Олег Винников — руководитель Следственного управления СК РФ по Омской области.

В ходе проверки инцидента, сотрудники ведомства обнаружили в произошедшем признаки оказания услуг, не отвечавших требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), что и послужило причиной возбуждения уголовного дела.

По имеющимся данным расследования Следственного комитета, трагические события 16 марта произошли по причине вероятного разрыва колеса большегруза, из-за чего тягач выехал на «встречку», где протаранил другой грузовик и микроавтобус, где находились 6 пассажиров. Столкновение спровоцировало пожар.

Напомним, в субботу, 16 марта в ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли 7 человек, среди них один ребенок, еще трое получили травмы. Кроме того, позже появилась информация, что среди пассажиров микроавтобусов находилась и омская журналистка Анна Никитенко, корреспондент «NGS55.RU».

«Огромная утрата». В аварии на трассе погибла омская журналистка
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#ДТП#Омская область#Безопасность#Ребенок#Уголовное дело#Столкновение#Расследование#Новости#Олег Винников#Большегруз#Погибшие#Гибель#Бастрыкин#Услуги#Илья Скобин#Встречка#Следственное управление
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