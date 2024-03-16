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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня

16 марта 2024, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На омской трассе случилось жуткое ДТП с погибшими

Сегодня в районе 565 км автодороги «Тюмень-Омск» случилось смертельная авария. На трассе столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус, после чего произошло возгорание. В результате 6 из 9 пострадавших погибли, остальных с телесными повреждениями доставили в медицинские учреждения. Сейчас на месте работают спецслужбы, число погибших выросло до семи. По факту произошедшего региональный следком возбудил уголовное дело.

Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
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Новость №2. Омич ударил кулаком полицейского в Новом Уренгое

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу закончил расследовать уголовное дело вахтовика из Омска. 9 декабря 2023 года он вместе со своим знакомым выпивал в комнате общежития. Кроме того, они громко шумели и нецензурно выражались. На происходящее обратила внимание комендант общежития и вызвала полицию. На вызов прибыл сотрудник УМВД, которого обвиняемый ударил кулаком в область шеи. Во время расследования оказалось, что мужчина уже не раз нарушал закон, следователи установили его вину и в этом случае. Уголовное дело направлено в суд.

Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками на полицейского в Новом Уренгое
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Новость №3. На G-Drive Арене омичи смогут бесплатно посмотреть выездные матчи «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» проведет бесплатный показ выездных матчей «Авангарда» на G-Drive Арене, чтобы попасть на трибуны, нужно лишь заранее оформить билет. Однако есть одно ограничение — несовершеннолетним болельщикам можно находиться на трибунах только в сопровождении взрослых, так как игры будут проводиться в позднее время.

Омичи смогут бесплатно посмотреть выездные матчи «Авангарда» на G-Drive Арене
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