Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу закончил расследовать уголовное дело вахтовика из Омска. 9 декабря 2023 года он вместе со своим знакомым выпивал в комнате общежития. Кроме того, они громко шумели и нецензурно выражались. На происходящее обратила внимание комендант общежития и вызвала полицию. На вызов прибыл сотрудник УМВД, которого обвиняемый ударил кулаком в область шеи. Во время расследования оказалось, что мужчина уже не раз нарушал закон, следователи установили его вину и в этом случае. Уголовное дело направлено в суд.