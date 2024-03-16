Плакала у банкомата. Омский полицейский спас женщину от лжесотрудника ФСБ

Оказалось, что сначала мошенники выдавали себя за операторов сотовой связи, они убедили 29-летнюю жительницу Советского округа сообщить им код для доступа в ее личный кабинет в Госуслугах. После, уже другой аферист, сообщил женщине, что с ее счета неизвестные перевели 250 000 рублей в фонд поддержки Украины, и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно следовать их инструкциям.