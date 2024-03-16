Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Иллюстрация

Плакала у банкомата. Омский полицейский спас женщину от лжесотрудника ФСБ

16 марта 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Полицейский не дал омичке перевести деньги на счет лжесотрудника ФСБ

29-летняя омичка общалась с мошенниками у банкомата в магазине на ул. 21-й Амурской, там ее и заметил неравнодушный сотрудник УМВД.

Полицейский Темирлан Орумбаев зашел в гипермаркет, расположенный на улице 21-й Амурской, вчера днем. Там он увидел женщину, которая снимала деньги в банкомате и плакала, разговаривая с кем-то по телефону.

Чтобы разобраться в ситуации, сотрудник отдела УМВД №11 подошел к омичке и начал диалог. Вскоре он понял, что горожанка общается с мошенниками, которые представились сотрудниками ФСБ и выманивают у нее деньги. В ходе разговора Темирлан успокоил собеседницу и убедил прервать диалог с аферистами.

Оказалось, что сначала мошенники выдавали себя за операторов сотовой связи, они убедили 29-летнюю жительницу Советского округа сообщить им код для доступа в ее личный кабинет в Госуслугах. После, уже другой аферист, сообщил женщине, что с ее счета неизвестные перевели 250 000 рублей в фонд поддержки Украины, и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно следовать их инструкциям.

Злоумышленники сказали омичке обналичить полмиллиона рублей, а потом установить приложение для удаленного доступа. К счастью, дальнейшего развития афера не получила — в ситуацию вовремя вмешался Темирлан Орумбаев.

Омичка от всей души поблагодарила стража правопорядка за внимательность, неравнодушие и своевременно оказанную помощь, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Отдала деньги аферистам. После общения с мошенниками омичка лишилась жилья
Узнать подробнее
#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
Подпишитесь
Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе
Вчера, 11:02
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
Вчера, 09:25
Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
Сегодня, 03:27
Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками полицейского в Новом Уренгое
Сегодня, 05:37
Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей
Вчера, 01:01
Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год
Вчера, 11:42