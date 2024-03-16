Плакала у банкомата. Омский полицейский спас женщину от лжесотрудника ФСБ

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Полицейский Темирлан Орумбаев зашел в гипермаркет, расположенный на улице 21-й Амурской, вчера днем. Там он увидел женщину, которая снимала деньги в банкомате и плакала, разговаривая с кем-то по телефону.
Чтобы разобраться в ситуации, сотрудник отдела УМВД №11 подошел к омичке и начал диалог. Вскоре он понял, что горожанка общается с мошенниками, которые представились сотрудниками ФСБ и выманивают у нее деньги. В ходе разговора Темирлан успокоил собеседницу и убедил прервать диалог с аферистами.
Оказалось, что сначала мошенники выдавали себя за операторов сотовой связи, они убедили 29-летнюю жительницу Советского округа сообщить им код для доступа в ее личный кабинет в Госуслугах. После, уже другой аферист, сообщил женщине, что с ее счета неизвестные перевели 250 000 рублей в фонд поддержки Украины, и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно следовать их инструкциям.
Злоумышленники сказали омичке обналичить полмиллиона рублей, а потом установить приложение для удаленного доступа. К счастью, дальнейшего развития афера не получила — в ситуацию вовремя вмешался Темирлан Орумбаев.
Омичка от всей души поблагодарила стража правопорядка за внимательность, неравнодушие и своевременно оказанную помощь, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.