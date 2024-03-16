Омичи смогут бесплатно посмотреть выездные матчи «Авангарда» на G-Drive Арене

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Хоккейный клуб «Авангард» проведет показ выездных матчей «Авангарда» на G-Drive Арене. Посетить их сможет любой желающий — вход абсолютно бесплатный, нужно лишь заранее оформить билет.
Однако есть одно ограничение — несовершеннолетним болельщикам можно находиться на трибунах только в сопровождении взрослых, так как игры будут проводиться поздно — в 22:30.
Первая выездная встреча с «Локомотивом» ждет «Авангард» уже 22 марта, сегодня команды играют в Омске.