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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

На G-Drive Арене омичи смогут бесплатно посмотреть выездные матчи «Авангарда»

Омичи смогут бесплатно посмотреть выездные матчи «Авангарда» на G-Drive Арене

16 марта 2024, 12:38
Фото: ХК «Авангард»

На G-Drive Арене омичи смогут бесплатно посмотреть выездные матчи «Авангарда»

Первый из них состоится 22 марта.

Хоккейный клуб «Авангард» проведет показ выездных матчей «Авангарда» на G-Drive Арене. Посетить их сможет любой желающий — вход абсолютно бесплатный, нужно лишь заранее оформить билет.

Однако есть одно ограничение — несовершеннолетним болельщикам можно находиться на трибунах только в сопровождении взрослых, так как игры будут проводиться поздно — в 22:30.

Первая выездная встреча с «Локомотивом» ждет «Авангард» уже 22 марта, сегодня команды играют в Омске.

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