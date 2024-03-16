«Огромная утрата». В аварии на трассе погибла омская журналистка

Об этом сообщили в издании «NGS55.RU», где Анна Никитенко работала корреспондентом. На этих выходных девушка отправилась в Тюкалинск к родственникам, но до пункта назначения так и не добралась. Минивэн, на котором она ехала, попал в жуткую аварию на 565-м километре трассы «Тюмень-Омск».