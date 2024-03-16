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Published Сегодня, 14:48

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Updated Сегодня, 14:50

В аварии на трассе погибла омская журналистка

«Огромная утрата». В аварии на трассе погибла омская журналистка

16 марта 2024, 14:48
Фото: Соцсети Анны Никитенко

В аварии на трассе погибла омская журналистка

В жутком ДТП на автодороге «Тюмень-Омск» сконались семь человек, среди них оказалась корреспондент NGS55.RU Анна Никитенко.

Об этом сообщили в издании «NGS55.RU», где Анна Никитенко работала корреспондентом. На этих выходных девушка отправилась в Тюкалинск к родственникам, но до пункта назначения так и не добралась. Минивэн, на котором она ехала, попал в жуткую аварию на 565-м километре трассы «Тюмень-Омск».

Напомним, что, предположительно, авария случилась из-за того, что у одной из фур лопнуло колесо. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в фуру и пассажирский микроавтобус. На месте погибли шесть человек, позже стало известно о смерти еще одного.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Анны Никитенко и других погибших в страшной аварии.

Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
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#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#Смерть человека#Смерть#ДТП с фурой#Новости#Анастасия Баянова
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