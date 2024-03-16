«Огромная утрата». В аварии на трассе погибла омская журналистка

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Об этом сообщили в издании «NGS55.RU», где Анна Никитенко работала корреспондентом. На этих выходных девушка отправилась в Тюкалинск к родственникам, но до пункта назначения так и не добралась. Минивэн, на котором она ехала, попал в жуткую аварию на 565-м километре трассы «Тюмень-Омск».
Напомним, что, предположительно, авария случилась из-за того, что у одной из фур лопнуло колесо. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в фуру и пассажирский микроавтобус. На месте погибли шесть человек, позже стало известно о смерти еще одного.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Анны Никитенко и других погибших в страшной аварии.