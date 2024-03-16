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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Хоценко стал волонтером и присоединился к членам избиркома, выезжающим к омичам домой

Хоценко стал волонтером и присоединился к членам избиркома, выезжающим к омичам домой

16 марта 2024, 07:03
Фото: Правительство Омской области
Губернатор развозил членов участковой избирательной комиссии по адресам горожан, которые не могут самостоятельно прийти на участок.

Во второй день выборов Виталий Хоценко стал волонтером и развозил членов участковой избирательной комиссии по адресам омичей, которые не смогли самостоятельно прийти на участки по уважительным обстоятельствам.

Губернатор сопровождал бригаду с опломбированным переносным ящиком для голосования в качестве водителя, а также лично встретился с горожанами.

«Первый выезд — семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот», — рассказал Виталий Хоценко.

Голосование на дому — одна из форм участия в выборах, ей могут воспользоваться те избиратели, которые, по уважительным причинам, не могут прийти на участок для голосования. Чаще всего, это люди преклонного возраста, лица с ограниченными возможностями, молодые мамы.

Голосование на дому проходит так: избиратель предъявляет свой паспорт, получает бюллетень и, проголосовав, опускает его в переносную урну.

Фото: Правительство Омской области
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