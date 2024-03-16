Хоценко стал волонтером и присоединился к членам избиркома, выезжающим к омичам домой

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Во второй день выборов Виталий Хоценко стал волонтером и развозил членов участковой избирательной комиссии по адресам омичей, которые не смогли самостоятельно прийти на участки по уважительным обстоятельствам.
Губернатор сопровождал бригаду с опломбированным переносным ящиком для голосования в качестве водителя, а также лично встретился с горожанами.
«Первый выезд — семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот», — рассказал Виталий Хоценко.
Голосование на дому — одна из форм участия в выборах, ей могут воспользоваться те избиратели, которые, по уважительным причинам, не могут прийти на участок для голосования. Чаще всего, это люди преклонного возраста, лица с ограниченными возможностями, молодые мамы.
Голосование на дому проходит так: избиратель предъявляет свой паспорт, получает бюллетень и, проголосовав, опускает его в переносную урну.