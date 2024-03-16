Хоценко стал волонтером и присоединился к членам избиркома, выезжающим к омичам домой

Голосование на дому — одна из форм участия в выборах, ей могут воспользоваться те избиратели, которые, по уважительным причинам, не могут прийти на участок для голосования. Чаще всего, это люди преклонного возраста, лица с ограниченными возможностями, молодые мамы.