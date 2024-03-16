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За 2023 год 8 жителей Омской области погибли на производствах

8 жителей Омской области погибли на производствах в 2023 году

16 марта 2024, 06:26
Фото: 1MI

За 2023 год 8 жителей Омской области погибли на производствах

В предыдущем году в омских организациях произошло 98 несчастных случаев, некоторые из них оказались смертельными.

В 2023 году в омских организациях произошло 98 несчастных случаев, об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на региональную Гострудинспекцию. 59 из них были связаны с производствами, в 50 работники получили тяжелые травмы, а еще 8 сотрудников впоследствии скончались.

В ведомстве рассказали, что рост травматизма связан, в первую очередь, с недостаточной организацией системы охраны труда. Чтобы сократить риски и снизить количество несчастных случаев, Гострудиснпекция порекомендовала работодателям разработать комплекс профилактических мероприятий.

Отмечается, что за год число несчастных случаев в сфере растениеводства, животноводства и охоты выросло на 33%, в прошлом году их было 8, а еще годом ранее — 6.

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#Омск#Омская область#Статистика#Смерть человека#Смертность#Смерть#Смерть рабочего#Новости#Смертельный исход#Анастасия Баянова
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