8 жителей Омской области погибли на производствах в 2023 году

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В 2023 году в омских организациях произошло 98 несчастных случаев, об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на региональную Гострудинспекцию. 59 из них были связаны с производствами, в 50 работники получили тяжелые травмы, а еще 8 сотрудников впоследствии скончались.
В ведомстве рассказали, что рост травматизма связан, в первую очередь, с недостаточной организацией системы охраны труда. Чтобы сократить риски и снизить количество несчастных случаев, Гострудиснпекция порекомендовала работодателям разработать комплекс профилактических мероприятий.
Отмечается, что за год число несчастных случаев в сфере растениеводства, животноводства и охоты выросло на 33%, в прошлом году их было 8, а еще годом ранее — 6.