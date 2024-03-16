8 жителей Омской области погибли на производствах в 2023 году

В 2023 году в омских организациях произошло 98 несчастных случаев, об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на региональную Гострудинспекцию. 59 из них были связаны с производствами, в 50 работники получили тяжелые травмы, а еще 8 сотрудников впоследствии скончались.