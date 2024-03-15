Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» уже неделю ищут 15-летнюю девочку, которая пропала после выхода из дома по адресу ул. Конева, 20 на Левом берегу. О местонахождении омички нет никаких данных с 8 марта.
На станице отряда в социальной сети опубликовали фотографию исчезнувшей. Также в записи указаны приметы, по которым девочку можно узнать, средин них следующие: на вид 14-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темные волосы и карие глаза. Особой приметой является наличие шрама на животе.
В день пропажи молодая омичка была одета в короткую черную куртку, серые джинсы и белые кроссовки.
Горожан, видевших девушку, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или звонить в полицию по телефону 02 (102).