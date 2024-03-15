Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась

Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку

15 марта 2024, 10:24

В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась

Сообщение о пропаже появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» уже неделю ищут 15-летнюю девочку, которая пропала после выхода из дома по адресу ул. Конева, 20 на Левом берегу. О местонахождении омички нет никаких данных с 8 марта.

На станице отряда в социальной сети опубликовали фотографию исчезнувшей. Также в записи указаны приметы, по которым девочку можно узнать, средин них следующие: на вид 14-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темные волосы и карие глаза. Особой приметой является наличие шрама на животе.

В день пропажи молодая омичка была одета в короткую черную куртку, серые джинсы и белые кроссовки.

Горожан, видевших девушку, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или звонить в полицию по телефону 02 (102).

Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Пропавший#Новости#Пропала девушка#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропал#Пропажа#Пропала#Пропали люди#Пропавшая#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Вчера, 13:19
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
Сегодня, 09:25
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
Сегодня, 07:50
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Сегодня, 03:01
Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей
Сегодня, 01:01
Абсолютно новый стиль: как архитектура ЖК «Пушкино» повлияет на Омск и его жителей
Сегодня, 05:42