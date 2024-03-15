Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку

На станице отряда в социальной сети опубликовали фотографию исчезнувшей. Также в записи указаны приметы, по которым девочку можно узнать, средин них следующие: на вид 14-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темные волосы и карие глаза. Особой приметой является наличие шрама на животе.