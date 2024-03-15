В Штабе общественной поддержки собрали ценную посылку для бойцов СВО

Региональное отделение «Единой России» участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО с самого начала спецоперации. Каждое отправление сопровождают депутаты, волонтеры, и передают бойцам из рук в руки. Например, посылку в канун 23 февраля лично сопровождал председатель Заксобрания, руководитель Штаба общественной поддержки Александр Артемов.