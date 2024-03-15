В Штабе общественной поддержки собрали ценную посылку для бойцов СВО

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Сегодня, 15 марта, Штаб общественной поддержки передал в зону спецоперации прицелы и рации. Они были куплены за счет средств, которые собрала Нотариальная палата Омской области.
«Ко Дню защитника Отечества мы объявили сбор для приобретения спецоборудования, к акции присоединились омские нотариусы. А сегодня мы это передаем в зону СВО», — рассказал Андрей Зимницкий, президент Нотариальной палаты Омской области.
Директор регионального Гуманитарного центра Анна Орач рассказала, что посылки с ценным грузом доставят в 19-й танковый полк и 673 полк.
«Ребята, которые сейчас находятся в зоне СВО очень трепетно относятся к такой помощи. Они понимают, что их поддерживают, не забывают. Хотелось бы выразить благодарность Нотариальной палате и Омскому региональному отделению „Единой России“ за поддержку и неравнодушие!» — сказал командир отделения пункта приема и распределения военнослужащих по контракту Виталий Пеньковский.
Региональное отделение «Единой России» участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО с самого начала спецоперации. Каждое отправление сопровождают депутаты, волонтеры, и передают бойцам из рук в руки. Например, посылку в канун 23 февраля лично сопровождал председатель Заксобрания, руководитель Штаба общественной поддержки Александр Артемов.
Отмечается, что на базе Штаба общественной поддержки, расположенного на проспекте Карла Маркса, 6, работает пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО, вопросы можно задать по телефону 310-015.