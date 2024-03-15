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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

иллюстрация

Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром

15 марта 2024, 09:25
Фото: Город55
иллюстрация

По Омской области на выходных ударит страшный циклон с дождем и сильным ветром

Спасатели дали несколько советов, как пережить ураган без последствий.

Жителей Омской области предупреждают о приближающемся циклоне. Погода испортится с 15 по 16 марта. В региональном МЧС просят соблюдать осторожность.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в регионе пройдет дождь со снегом. На дорогах из-за этого будет гололед и снежные заносы. При этом в некоторых районах поднимется сильный ветер. Максимальная скорость составит 15-20 м/с.

Специалисты ГУ МЧС РФ по Омской области советуют не стоять во время урагана с проводами, деревьями и рекламными вывесками. Если возникло какое-либо происшествие, то нужно сразу же звонить по телефон 101.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Новости#Ураган#Непогода#Штормовой ветер#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская#Сильный ветер
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