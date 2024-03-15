Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Жителей Омской области предупреждают о приближающемся циклоне. Погода испортится с 15 по 16 марта. В региональном МЧС просят соблюдать осторожность.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в регионе пройдет дождь со снегом. На дорогах из-за этого будет гололед и снежные заносы. При этом в некоторых районах поднимется сильный ветер. Максимальная скорость составит 15-20 м/с.
Специалисты ГУ МЧС РФ по Омской области советуют не стоять во время урагана с проводами, деревьями и рекламными вывесками. Если возникло какое-либо происшествие, то нужно сразу же звонить по телефон 101.