Создавал видимость. Директор омской компании задолжал 46 миллионов налогов

Следствие установило, что мужчина не платил налоги два года — с 2017 по 2019, сумма долга составила 46,5 миллионов рублей. Чтобы скрыть свои действия от правоохранительных органов, подсудимый создавал видимость честной работы и легализовал более 9 миллионов рублей, переведя их через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспорта.