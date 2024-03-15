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Создавал видимость. Директор омской компании задолжал 46 миллионов налогов

15 марта 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Директор омской компании задолжал 46 миллионов налогов

Чтобы скрыть свои действия от правоохранительных органов, он переводил деньги на счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспорта.

Региональный следственный комитет завершил расследование дела генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Следствие установило, что мужчина не платил налоги два года — с 2017 по 2019, сумма долга составила 46,5 миллионов рублей. Чтобы скрыть свои действия от правоохранительных органов, подсудимый создавал видимость честной работы и легализовал более 9 миллионов рублей, переведя их через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспорта.

После раскрытия преступления, на имущество директора компании был наложен арест на общую сумму 43 миллиона рублей, среди его владений оказались дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино, а также грузовые автомобили.

Расследование завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела прокурору в порядке главы 31 УПК РФ, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

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