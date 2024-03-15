Соблюдайте правила. Омские спасатели самостоятельно ликвидировали возгорание машины

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
О происшествии рассказали в пресс-службе пожарно-спасательной части Омской области. Возгорание автомобиля произошло вчера, 14 марта, в Саргатском районе.
Тушением пожара занимались работники поста «Хохлово» регионального БУОО ПСС, им пришлось самостоятельно ликвидировать возгорание.
После инцидента сотрудники пожарно-спасательной части обратились к жителям Омской области и попросили соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных случаев.
Напомним, что в конце января в Советском округе Омска загорелась машина марки «ГАЗель», внутри нее находились два газовых баллона.