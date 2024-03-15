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Омские спасатели самостоятельно ликвидировали возгорание машины

Соблюдайте правила. Омские спасатели самостоятельно ликвидировали возгорание машины

15 марта 2024, 08:44
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

Омские спасатели самостоятельно ликвидировали возгорание машины

Инцидент произошел вчера, 14 марта, а Саргатском районе Омской области.

О происшествии рассказали в пресс-службе пожарно-спасательной части Омской области. Возгорание автомобиля произошло вчера, 14 марта, в Саргатском районе.

Тушением пожара занимались работники поста «Хохлово» регионального БУОО ПСС, им пришлось самостоятельно ликвидировать возгорание.

После инцидента сотрудники пожарно-спасательной части обратились к жителям Омской области и попросили соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных случаев.

Напомним, что в конце января в Советском округе Омска загорелась машина марки «ГАЗель», внутри нее находились два газовых баллона.

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#Омск#Омская область#Возгорание машины#Пожарные#Новости#Возгорание автомобиля#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожароопасность#Возгорание#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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