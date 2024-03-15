Приговор отменен. Омский суд пересмотрит дело наркокурьера из-за одной детали

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Кассационный суд в Омске отменил приговор 47-летнему мужчине. Его обвинили в попытке незаконной интернет-торговли наркотиками в группе с предварительной договоренностью в крупном размере. В частности, суд решил пересмотреть вопрос о судьбе вещественных доказательств — автомобиля.
Днем 30 октября 2022 года житель Тюкалинска, действуя по указанию, полученному через интернет от сообщника, забрал из тайника в Омске и привез в Тюкалинск 19 свертков с наркотиками. Однако сразу же на месте наркокурьера задержали сотрудники полиции.
Во время следствия машину, на которой перевозили наркотики, приняли в качестве вещественного доказательства и вернули обвиняемому. Суд назначил ему 7,6 лет в колонии строгого режима и постановил вернуть машину по принадлежности. При этом суд не учел, что в соответствии с законом авто подлежит конфискации.
Прокурор Восьмого кассационного суда потребовал изменить часть приговора — отобрать у осужденного автомобиль, который нарушитель использовал для перевозки наркотиков. Теперь дело вновь находится на рассмотрении соответствующего суда.