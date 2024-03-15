Приговор отменен. Омский суд пересмотрит дело наркокурьера из-за одной детали

Во время следствия машину, на которой перевозили наркотики, приняли в качестве вещественного доказательства и вернули обвиняемому. Суд назначил ему 7,6 лет в колонии строгого режима и постановил вернуть машину по принадлежности. При этом суд не учел, что в соответствии с законом авто подлежит конфискации.