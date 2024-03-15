Первых омичей поздравили с победой в социальной акции «Выбирай Россию»

Если ваш купон оказался среди победных, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.



Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» и сверяйте номер своего купона.



Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые призы!



Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.