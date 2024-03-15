Первых омичей поздравили с победой в социальной акции «Выбирай Россию»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Скорее проверяйте номер своего купона:
Азовский р-н 270527
Большереченский р-н 688529
Большеуковский р-н 684765
Горьковский р-н 737956
Знаменский р-н 576952
Исилькульский р-н 864734
Калачинский р-н 807844, 849235
Колосовский р-н 558
Кормиловский р-н 2238878
Крутинский р-н 2189516
Любинский р-н 240516
Марьяновский р-н 2274288
Москаленский р-н 56275
Муромцевский р-н 1654894
Называевский р-н 1610920
Нижнеомский р-н 89277
Нововаршавский р-н 1672342
Одесский р-н 1938926
Оконешниковский р-н 1935162
Омский р-н 1050880
Павлогардский р-н 955070
Полтавский р-н 916456
Русско-Полянский р-н 73627
Саргатский р-н 1217801
Седельниковский р-н 1192639
Таврический р-н 1033704
Тарский р-н 1091954
Тевризский р-н 1920509
Тюкалинский р-н 723776
Усть-Ишимский р-н 2357031
Черлакский р-н 503793
Шербакульский р-н 713024
В Омске 2084170, 2472312 (КАО), 892433, 651435 (ЛАО), 1519817, 1527962 (ОАО), 139168, 100690 (САО), 544593, 1811687 (ЦАО).
Если ваш купон оказался среди победных, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.
Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» и сверяйте номер своего купона.
Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые призы!
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.