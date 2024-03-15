Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

иллюстрация

Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе

15 марта 2024, 11:02
Фото: Город55
иллюстрация

Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе

Министр уже не один раз откладывал поездку в Сибирь, так что неизвестно, состоится ли она в новую дату.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пытается приехать в Омск. После череды отмененных визитов стала известна новая дата его приезда. Не факт, что событие случится, поскольку у чиновника достаточно много дел.

Например, вчера, 14 марта, он встречался с президентом РФ Путиным. Из-за совещания с главой государства и сорвалась поездка. Как пишет «Омск-информ» со ссылкой на свои источники, глава федерального министерства должен посетить Омск теперь во вторник, 19 марта.

Планы у Фалькова те же — торжественное открытие нового корпуса ОмГУ и посещение нескольких вузов, в том числе ОмГТУ, СибАДИ и учреждений, так или иначе связанных с научно-исследовательской тематикой.

Ранее губернатор Виталий Хоценко сам анонсировал приезд федерального гостя. Должно быть, корпус на Фрунзе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского не откроют без Фалькова, так что, по всей видимости, все ждут его приезда. Здание-долгострой полностью готово и сдано в эксплуатацию 1 марта.

К слову, с местным политехом в Омске случился на днях большой скандал. Двое студентов этого учебного заведения издевались над сокурсником. Они не только обокрали его, но и изнасиловали. Шокирующую историю можно прочитать по ссылке, представленной здесь. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело и отправили компанию в СИЗО.

Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
Узнать подробнее
Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ
Узнать подробнее
#Образование#Омск#Омская область#Вуз#СибАДИ#Новости#ОмГУ#Министр#ОмГТУ#Рабочая поездка#Алина Ясинская#Министр науки и высшего образования
Подпишитесь
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Вчера, 13:19
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
Сегодня, 09:25
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
Сегодня, 07:50
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Сегодня, 03:01
Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей
Сегодня, 01:01
Абсолютно новый стиль: как архитектура ЖК «Пушкино» повлияет на Омск и его жителей
Сегодня, 05:42