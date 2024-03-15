Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пытается приехать в Омск. После череды отмененных визитов стала известна новая дата его приезда. Не факт, что событие случится, поскольку у чиновника достаточно много дел.
Например, вчера, 14 марта, он встречался с президентом РФ Путиным. Из-за совещания с главой государства и сорвалась поездка. Как пишет «Омск-информ» со ссылкой на свои источники, глава федерального министерства должен посетить Омск теперь во вторник, 19 марта.
Планы у Фалькова те же — торжественное открытие нового корпуса ОмГУ и посещение нескольких вузов, в том числе ОмГТУ, СибАДИ и учреждений, так или иначе связанных с научно-исследовательской тематикой.
Ранее губернатор Виталий Хоценко сам анонсировал приезд федерального гостя. Должно быть, корпус на Фрунзе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского не откроют без Фалькова, так что, по всей видимости, все ждут его приезда. Здание-долгострой полностью готово и сдано в эксплуатацию 1 марта.
К слову, с местным политехом в Омске случился на днях большой скандал. Двое студентов этого учебного заведения издевались над сокурсником. Они не только обокрали его, но и изнасиловали. Шокирующую историю можно прочитать по ссылке, представленной здесь. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело и отправили компанию в СИЗО.