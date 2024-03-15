Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе

К слову, с местным политехом в Омске случился на днях большой скандал. Двое студентов этого учебного заведения издевались над сокурсником. Они не только обокрали его, но и изнасиловали. Шокирующую историю можно прочитать по ссылке, представленной здесь. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело и отправили компанию в СИЗО.