Омский суд признал незаконным аннулирование вида на жительство узбекистанцу

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Омский областной суд рассмотрел апелляцию на административное дело в отношении Иманкулова А. Т. Мужчина имел претензии к управлению по вопросам миграции регионального УМВД, так как ему аннулировали вид на жительство.
Ранее мужчина обратился с иском в Колосовский районный суд. Истец посчитал, что при принятии такого решения, не были учтены многие важные факторы. Например, то, что он живет в России уже 10 лет, имеет вид на жительство, семью и оплачивает налоги. Кроме того, мужчина с супругой занимаются разведением крупно-рогатого скота и продают мясо на рынке в селе Колосовка.
В ходе исследования всех фактов, суд пришел к выводу, что решение о неразрешении въезда в страну привели к нарушению прав и свобод узбекистанца. В результате Омский областной суд признал незаконным аннулирование вида на жительство, рассказали в пресс-службе судов Омской области.