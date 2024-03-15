Омский суд признал незаконным аннулирование вида на жительство узбекистанцу

Ранее мужчина обратился с иском в Колосовский районный суд. Истец посчитал, что при принятии такого решения, не были учтены многие важные факторы. Например, то, что он живет в России уже 10 лет, имеет вид на жительство, семью и оплачивает налоги. Кроме того, мужчина с супругой занимаются разведением крупно-рогатого скота и продают мясо на рынке в селе Колосовка.