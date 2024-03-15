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Омский суд признал незаконным аннулирование вида на жительство узбекистанцу

15 марта 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
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Омский суд признал незаконным аннулирование вида на жительство иностранцу

Оказалось, что мужчина проживает в Омской области уже 10 лет, а также имеет семью и работу.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на административное дело в отношении Иманкулова А. Т. Мужчина имел претензии к управлению по вопросам миграции регионального УМВД, так как ему аннулировали вид на жительство.

Ранее мужчина обратился с иском в Колосовский районный суд. Истец посчитал, что при принятии такого решения, не были учтены многие важные факторы. Например, то, что он живет в России уже 10 лет, имеет вид на жительство, семью и оплачивает налоги. Кроме того, мужчина с супругой занимаются разведением крупно-рогатого скота и продают мясо на рынке в селе Колосовка.

В ходе исследования всех фактов, суд пришел к выводу, что решение о неразрешении въезда в страну привели к нарушению прав и свобод узбекистанца. В результате Омский областной суд признал незаконным аннулирование вида на жительство, рассказали в пресс-службе судов Омской области.

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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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