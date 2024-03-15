Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С

Эпидемиологи утверждают, что если не лечить гепатит С, он может привести к циррозу печени или онкологии из-за изменения структуры клеток вирусом. Однако хроническую форму этой болезни возможно успешно излечить при помощи препаратов, которые показывают положительный результат в 90% случаев уже более десяти лет.