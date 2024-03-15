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Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С

15 марта 2024, 03:01
Фото: Город55
иллюстрация

Омская область получит 260 млн на лечение больных гепатитом С

Выделенные деньги рассчитаны на три года.

Омской области выделили 260 млн рублей на лечение больных гепатитом С. Это решение было принято на заседании Комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Выделенные средства рассчитаны на ближайшие три года. За этот период лечение получат 1 243 человека.

«Комиссией принято решение о выделении Омской области на ближайшие три года 260 млн рублей на обеспечение лечения в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом „Хронический вирусный гепатит С“, — рассказал первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Эпидемиологи утверждают, что если не лечить гепатит С, он может привести к циррозу печени или онкологии из-за изменения структуры клеток вирусом. Однако хроническую форму этой болезни возможно успешно излечить при помощи препаратов, которые показывают положительный результат в 90% случаев уже более десяти лет.

Город55 сообщал ранее, что наш регион занимает 8 место среди СФО по заболеваемости ВИЧ. По последним данным, в Омской области более 15 тысяч инфицированных, при этом заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась. Последние вспышки характерны для людей старше 40 лет (20%). В большинстве случаев заражение происходит половым путем.

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