Омичам рассказали, как получить билет на бесплатный концерт Стаса Михайлова

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Что для этого нужно сделать?
— одним из первых прийти на избирательный участок
— проголосовать
— подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию».
— получить пригласительный билет.
Важно отметить, что количество билетов ограничено, поэтому поспешите, возможно, именно вы сможете посетить концерт народного артиста Российской Федерации. Выступление будет проходить на Красной Звезде 17 марта в 15.00.