Омичам рассказали, как получить билет на бесплатный концерт Стаса Михайлова

Что для этого нужно сделать?



— одним из первых прийти на избирательный участок

— проголосовать

— подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию».

— получить пригласительный билет.



Важно отметить, что количество билетов ограничено, поэтому поспешите, возможно, именно вы сможете посетить концерт народного артиста Российской Федерации. Выступление будет проходить на Красной Звезде 17 марта в 15.00.