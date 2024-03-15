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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Омичам рассказали, как получить билет на бесплатный концерт Стаса Михайлова

Омичам рассказали, как получить билет на бесплатный концерт Стаса Михайлова

15 марта 2024, 12:23
Фото: Евгений Кармаев
Завтра, 16 марта, с 8:00 утра, на всех избирательных участках города Омска можно стать счастливым обладателем билета на концерт Стаса Михайлова.

Что для этого нужно сделать?

— одним из первых прийти на избирательный участок
— проголосовать
— подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию».
— получить пригласительный билет.

Важно отметить, что количество билетов ограничено, поэтому поспешите, возможно, именно вы сможете посетить концерт народного артиста Российской Федерации. Выступление будет проходить на Красной Звезде 17 марта в 15.00.

#Омск#Новости
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