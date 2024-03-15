Нет требуемого опыта. Торги по достройке проблемной школы в Исилькуле не состоялись

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
«Омскоблстройзаказчик» подвел итоги аукциона на завершение строительства школы на 550 мест в Исилькуле. Несмотря на повышение цены — подрядчику готовы были заплатить 589,5 млн рублей с 20% авансированием — компании не торопились принимать участие в торгах.
Заявку оставила только одна компания. В минстрое Омской области Городу55 сообщили, что это было общество с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» из Омска. Однако все члены комиссии единогласно отклонили заявку, так как у компании нет необходимого опыта строительства.
«По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе комиссия отклонила такую заявку. В соответствии с пунктами 1, 4 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов.
Напомним, что школу в Исилькуле не могут построить с 2020 года. Контракты на строительство заключали уже трижды: два раза в 2020-м и 2021-м с компанией «Лидер» и один в конце 2022-го — с «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. В настоящий момент здание готово на 40%. По условиям нового контракта, школу должны достроить до 31 октября 2024 года. В этот раз «Омскоблстройзаказчик» надеется найти надежного подрядчика для объекта.