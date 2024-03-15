Нет требуемого опыта. Торги по достройке проблемной школы в Исилькуле не состоялись

Напомним, что школу в Исилькуле не могут построить с 2020 года. Контракты на строительство заключали уже трижды: два раза в 2020-м и 2021-м с компанией «Лидер» и один в конце 2022-го — с «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. В настоящий момент здание готово на 40%. По условиям нового контракта, школу должны достроить до 31 октября 2024 года. В этот раз «Омскоблстройзаказчик» надеется найти надежного подрядчика для объекта.