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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Названы победители третьего розыгрыша акции «Выбирай Россию» в Омской области

Названы победители третьего розыгрыша акции «Выбирай Россию» в Омской области

15 марта 2024, 16:12
Сегодня в 21:00 в прямом эфире 12 канала состоялся третий розыгрыш в рамках социальной акции «Выбирай Россию».

Этот прямой эфир стал одним из наиболее значимых, поскольку в рамках него были определены не только обладатели 100 000 рублей, но и счастливчики, которые выиграли супер-призы: квартиру, машину и миллион рублей.

Смотрите в карточках номера купонов победителей розыгрыша.

Если ваш купон оказался среди победителей, приглашаем вас завтра посетить здание, где располагается избирательный участок, и обратиться к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена подробная информация о вашем выигрыше и дальнейших действиях.

Не пропустите следующий розыгрыш, который состоится в прямом эфире 12 канала уже завтра в 12:00.

Напоминаем, чтобы поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию», нужно:

1. посетить здание, где располагается избирательный участок

2. подойти к представителю организатора и получить купон

3. заполнить купон

4. зарегистрировать купон у представителя организатора

5. прийти домой, включить прямой эфир 12 канала в указанное время

Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.

Поздравляем всех победителей и приглашаем всех остальных присоединиться к тем, кто уже стал счастливчиком! Не упустите свой шанс стать миллионером!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните организаторам акции:

8 (901) 262-96-27

#Общество#Омск#Новости
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