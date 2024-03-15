Названы победители третьего розыгрыша акции «Выбирай Россию» в Омской области

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Этот прямой эфир стал одним из наиболее значимых, поскольку в рамках него были определены не только обладатели 100 000 рублей, но и счастливчики, которые выиграли супер-призы: квартиру, машину и миллион рублей.
Смотрите в карточках номера купонов победителей розыгрыша.
Если ваш купон оказался среди победителей, приглашаем вас завтра посетить здание, где располагается избирательный участок, и обратиться к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена подробная информация о вашем выигрыше и дальнейших действиях.
Не пропустите следующий розыгрыш, который состоится в прямом эфире 12 канала уже завтра в 12:00.
Напоминаем, чтобы поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию», нужно:
1. посетить здание, где располагается избирательный участок
2. подойти к представителю организатора и получить купон
3. заполнить купон
4. зарегистрировать купон у представителя организатора
5. прийти домой, включить прямой эфир 12 канала в указанное время
Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.
Поздравляем всех победителей и приглашаем всех остальных присоединиться к тем, кто уже стал счастливчиком! Не упустите свой шанс стать миллионером!
Для информации:
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.
Если у вас остались вопросы, звоните организаторам акции:
8 (901) 262-96-27