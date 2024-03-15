Напали в тамбуре. Участника СВО из Омска избили в поезде сразу три человека

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Участник СВО из Омска стал жертвой нападения в поезде. 53-летний мужчина был избит в начале февраля 2024 года, пишет «СуперОмск».
Поезд следовал по маршруту «Анапа-Красноярск». Пассажиры должны были уже прибыть на станцию в Уфе, как вдруг произошло нападение. Известно, что это была компания из трех человек возраста 53 и 38 лет. Они избили участника спецоперации в тамбуре поезда.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев (ст. 116 УК РФ).
До этого Город55 писал о другом участнике СВО, который умер в военном госпитале. После получения травм он так и не пришел в сознание, а с его банковской карты уже после смерти были сняты деньги. Сын заметил это и обратился в правоохранительные органы.