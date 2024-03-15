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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

иллюстрация

Началась гангрена. Омичке ампутировали обе ноги по вине медиков

15 марта 2024, 10:22
Фото: Город55
иллюстрация

Омичке ампутировали обе ноги из-за гангрены по вине медиков

Женщина пыталась получить за произошедшее 5 млн рублей, но суд посчитал, что это слишком много.

Стало известно, что 40-летней омичке ампутировали ноги после лечения в местной больнице. Сначала ей пришлось пережить аварию, в которой она получила травму левой ноги.

Водитель вызвал скорую помощь. Приехав в больницу, пострадавшая начала проходить терапию от тромбов, после чего ей сделали операцию. Вместе с тем состояние пациентки не улучшалось, а даже наоборот стремительно ухудшалось.

Тем же вечером после хирургических манипуляций у нее возникла сильная боль под коленом, но даже обезболивающие препараты не помогали ее заглушить. Только через сутки медики пришли к выводу, что нужно вновь оперировать. Сосудистый хирург удалил из ноги тромб.

Оказалось, что у пациентки началась гангрена. Медики собрали консилиум и решили, что необходимо ампутировать ногу. Далее все становилось только хуже, пишет «Комсомольская правда». Женщина пожаловалась на дискомфорт во второй ноге.

Наблюдавшие за ее состоянием сначала подумали, что это из-за невроза, но выяснилось, что гангрена образовалась и во второй ноге. Решено было удалять и другую, врачи ампутировали ее выше колена.

После этого возбудили уголовное дело в отношении травматолога. Его обвинили в некачественной медицинской помощи. Суд постановил, что он виновен в произошедшем. Врачу нужно было проконтролировать показатели крови, тогда бы не образовался тромбоз и гангрена. Его приговорили к ограничению свободы на два месяца, а также запретили заниматься врачебным делом год.

Потерпевшая же получила 2,5 млн рублей в качестве компенсации расходов на реабилитацию и лечение. Изначально женщина требовала 5 млн рублей через страховую компанию, но удалось заполучить вполовину меньше.

Стало только хуже. Врачи без образования провели омичке операцию на ногах
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#Происшествия#Здоровье#Омск#Омская область#Суд#Здравоохранение#Уголовное дело#Медицинские услуги#Медицина#Новости#Операция#Алина Ясинская#Медицинская помощь
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