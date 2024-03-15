Началась гангрена. Омичке ампутировали обе ноги по вине медиков

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Стало известно, что 40-летней омичке ампутировали ноги после лечения в местной больнице. Сначала ей пришлось пережить аварию, в которой она получила травму левой ноги.
Водитель вызвал скорую помощь. Приехав в больницу, пострадавшая начала проходить терапию от тромбов, после чего ей сделали операцию. Вместе с тем состояние пациентки не улучшалось, а даже наоборот стремительно ухудшалось.
Тем же вечером после хирургических манипуляций у нее возникла сильная боль под коленом, но даже обезболивающие препараты не помогали ее заглушить. Только через сутки медики пришли к выводу, что нужно вновь оперировать. Сосудистый хирург удалил из ноги тромб.
Оказалось, что у пациентки началась гангрена. Медики собрали консилиум и решили, что необходимо ампутировать ногу. Далее все становилось только хуже, пишет «Комсомольская правда». Женщина пожаловалась на дискомфорт во второй ноге.
Наблюдавшие за ее состоянием сначала подумали, что это из-за невроза, но выяснилось, что гангрена образовалась и во второй ноге. Решено было удалять и другую, врачи ампутировали ее выше колена.
После этого возбудили уголовное дело в отношении травматолога. Его обвинили в некачественной медицинской помощи. Суд постановил, что он виновен в произошедшем. Врачу нужно было проконтролировать показатели крови, тогда бы не образовался тромбоз и гангрена. Его приговорили к ограничению свободы на два месяца, а также запретили заниматься врачебным делом год.
Потерпевшая же получила 2,5 млн рублей в качестве компенсации расходов на реабилитацию и лечение. Изначально женщина требовала 5 млн рублей через страховую компанию, но удалось заполучить вполовину меньше.