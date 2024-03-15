Началась гангрена. Омичке ампутировали обе ноги по вине медиков

После этого возбудили уголовное дело в отношении травматолога. Его обвинили в некачественной медицинской помощи. Суд постановил, что он виновен в произошедшем. Врачу нужно было проконтролировать показатели крови, тогда бы не образовался тромбоз и гангрена. Его приговорили к ограничению свободы на два месяца, а также запретили заниматься врачебным делом год.