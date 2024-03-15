Лечение химикатами. В детском центре Омской области нашли груду шлаков с золой

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Омской области прокуратура организовала проверку в Русско-Полянском районе. Внимание сотрудников надзорного ведомства привлекло состояние детского оздоровительного центра.
Как оказалось, на территории учреждения складировали отходы из угольной котельной. За их появление ответственны представители центра финансово-экономического, информационного и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования. Зола и шлаки лежали прямо на земле у футбольного поля и беговой дорожки.
Районный прокурор Александр Ступник внес представления руководству центра. Кроме того, директора «ЦФЭиХО» оштрафовали на десять тыс рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за загрязнение окружающей среды. Известно, что отходы уже убраны с территории детского учреждения.