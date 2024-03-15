Лечение химикатами. В детском центре Омской области нашли груду шлаков с золой

Как оказалось, на территории учреждения складировали отходы из угольной котельной. За их появление ответственны представители центра финансово-экономического, информационного и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования. Зола и шлаки лежали прямо на земле у футбольного поля и беговой дорожки.