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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:26

В детском оздоровительном центре Омской области нашли груду шлаков с золой

Лечение химикатами. В детском центре Омской области нашли груду шлаков с золой

15 марта 2024, 07:23
Фото: прокуратура Омской области

В детском оздоровительном центре Омской области нашли груду шлаков с золой

Ответственное лицо было оштрафовано, правда, не на совсем крупную сумму по меркам бизнеса.

В Омской области прокуратура организовала проверку в Русско-Полянском районе. Внимание сотрудников надзорного ведомства привлекло состояние детского оздоровительного центра.

Как оказалось, на территории учреждения складировали отходы из угольной котельной. За их появление ответственны представители центра финансово-экономического, информационного и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования. Зола и шлаки лежали прямо на земле у футбольного поля и беговой дорожки.

Фото: прокуратура Омской области

Районный прокурор Александр Ступник внес представления руководству центра. Кроме того, директора «ЦФЭиХО» оштрафовали на десять тыс рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за загрязнение окружающей среды. Известно, что отходы уже убраны с территории детского учреждения.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Новости#Отходы#Детский лагерь#Административная ответственность#Алина Ясинская
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