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Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей

15 марта 2024, 01:01
Фото: 1MI
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Газвода необходима сотрудникам горячих цехов для сохранения водно-солевого баланса.

Для омской ТЭЦ-3 закупят девять автоматов по изготовлению газированной воды. Такую заявку на сайте государственных закупок разместила Теплогенерирующая компания. Максимальная цена контракта 1 161 720 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 21 марта.

Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев. Сроком поставки автоматов указан июль 2024 года.

В «ТГК-11» корреспонденту Города55 рассказали, для чего необходимы автоматы.

«Согласно ТК РФ для обеспечения работников горячих цехов водой устанавливаются специальные аппараты. Они охлаждают и газируют питьевую воду. Функция охлаждения поддерживает необходимую температуру воды, а газация позволяет сохранить водно-солевой баланс работникам горячих цехов. АО „ТГК-11“, как ответственный работодатель, создает условия для соблюдения сотрудниками питьевого режима. Сотрудники имеют круглосуточный доступ к чистой питьевой воде», — сообщили в компании.

Отметим, что автоматы с газводой начали устанавливать в горячих цехах на объектах промышленности и энергетики с 30-х годов прошлого века.

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#Общество#Омск#Контракт#Закупки#Евгений Игишев#Оборудование#ТЭЦ-3#Газированная вода
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