Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей

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Для омской ТЭЦ-3 закупят девять автоматов по изготовлению газированной воды. Такую заявку на сайте государственных закупок разместила Теплогенерирующая компания. Максимальная цена контракта 1 161 720 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 21 марта.
Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев. Сроком поставки автоматов указан июль 2024 года.
В «ТГК-11» корреспонденту Города55 рассказали, для чего необходимы автоматы.
«Согласно ТК РФ для обеспечения работников горячих цехов водой устанавливаются специальные аппараты. Они охлаждают и газируют питьевую воду. Функция охлаждения поддерживает необходимую температуру воды, а газация позволяет сохранить водно-солевой баланс работникам горячих цехов. АО „ТГК-11“, как ответственный работодатель, создает условия для соблюдения сотрудниками питьевого режима. Сотрудники имеют круглосуточный доступ к чистой питьевой воде», — сообщили в компании.
Отметим, что автоматы с газводой начали устанавливать в горячих цехах на объектах промышленности и энергетики с 30-х годов прошлого века.