Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей

Для омской ТЭЦ-3 закупят девять автоматов по изготовлению газированной воды. Такую заявку на сайте государственных закупок разместила Теплогенерирующая компания. Максимальная цена контракта 1 161 720 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 21 марта.