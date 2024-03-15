Балерина Волочкова игнорирует слухи о своем алкоголизме

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Артистка отметила, что нет ничего проще, чем оговорить другого человека. Она подчеркнула, что больные алкоголизмом люди не способны каждый день стоять на пуантах и усердно тренироваться.
По данным newia.ru, Анастасия вышла на сцену Большого театра 26 лет назад. Уже в 2003 году она была уволена. Официально — по окончании действия договора, негласно — из-за невозможности подбора для нее партнера соответствующего веса. Артистка уверяет: ее «попросили» из-за мстительного влиятельного поклонника, когда она прекратила общение с ним. Волочкова подала жалобу в трудовую инспекцию, где сочли факт увольнения противозаконным. Однако в ходе судебных тяжб балерина привычно отсутствовала в зале заседаний «по уважительной причине», поэтому ее положение осталось без изменений.
Следует отметить, что Анастасия Волочкова не намерена больше отвечать на вопросы представителей медиа перед их камерами. Об этом артистка оповестила сотрудников СМИ на Неделе высокой моды. Теперь она будет рассказывать о личном на собственном YouTube-канале под названием АВТВ — «Анастасия Волочкова Телевидение» в ходе подкастов «Исповедь балерины».