Балерина Волочкова игнорирует слухи о своем алкоголизме

По данным newia.ru, Анастасия вышла на сцену Большого театра 26 лет назад. Уже в 2003 году она была уволена. Официально — по окончании действия договора, негласно — из-за невозможности подбора для нее партнера соответствующего веса. Артистка уверяет: ее «попросили» из-за мстительного влиятельного поклонника, когда она прекратила общение с ним. Волочкова подала жалобу в трудовую инспекцию, где сочли факт увольнения противозаконным. Однако в ходе судебных тяжб балерина привычно отсутствовала в зале заседаний «по уважительной причине», поэтому ее положение осталось без изменений.