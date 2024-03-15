Абсолютно новый стиль: как архитектура ЖК «Пушкино» повлияет на Омск и его жителей

А через несколько лет в уникальном ЖК «Пушкино» появится образовательный центр со школой и детским садом, который вместит 1100 школьников и 260 дошколят — у родителей не будет необходимости возить детей в школу в другие районы Омска, мчаться рано утром по пробкам. В этом центре для детей будут организованы: