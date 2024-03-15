Абсолютно новый стиль: как архитектура ЖК «Пушкино» повлияет на Омск и его жителей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Уникальный характер и авторская архитектура проекта подарит городу особенную эстетику и комфорт.
Стиль в каждой детали
Жилой комплекс «Пушкино» — это 79 гектар земли, 278 тысяч квадратных метров жилья в малоэтажном исполнении. По расчетам девелопера, «Пушкино» станет домом для 10 тысяч человек.
Низкая плотность застройки и дома от 4 до 7 этажей сформируют в комплексе чувство гармонии и откроют горизонты в прямом смысле этого слова! Омичи смогут каждый вечер наблюдать за рассветами и закатами, вдыхать чистый природный воздух и наслаждаться окружающим миром.
Облик жилого комплекса отразит лучший опыт застройщика. Композиция, фасады, планировки, организация уличного пространства — всё опирается на проверенные и беспроигрышные решения малоэтажного строительства. Авторская архитектура, насыщенная инфраструктура, уникальные форматы квартир, комфорт и ощущение загородной жизни в городском пространстве — все атрибуты современной жизни были учтены при проектировании.
Цветовая гамма фасадов опирается на природные, эстетически приятные оттенки, что подарит атмосферу спокойствия и гармонии, которая особенно ценна в большом городе. Архитекторы «Партнера» продумали комплекс до мелочей, создали неповторимый «Пушкино», который изменит ваше представление о комфортном жилье и подарит близость природы.
Эстетика и комфорт
Красота комплекса играет в дуэте с его функциональность. В концепцию проекта девелопер заложил идею комфорта для каждого жителя, чтобы омичам оставалось только наслаждаться жизнью, не беспокоясь о бытовой суете.
Так, внутри «Пушкино» будут созданы все условия для безопасного и безбарьерного перемещения людей преклонного возраста, маломобильных граждан, родителей, гуляющих с детскими колясками. Немаловажная роль в жилом комплексе отведена здоровому образу жизни, поэтому предусмотрены разнообразные детские и спортивные площадки, велодорожки и пешеходные бульвары, зоны активного и тихого отдыха. Все, что вы ранее видели на красивых картинках в интернете где-то в других городах, станет реальным в Омске.
В «Пушкино» вы сможете чаще проводить время с семьей и друзьями. «Партнер» построит досуговый центр, где расположится не только семейный ресторан и банный комплекс, а также магазин, фитнес-зал, аптека и прочие предприятия оказания услуг для комфортной жизни.
Для создания атмосферы добрососедства, которой часто так не хватает, девелопер организует клуб жильцов, где люди смогут непринужденно общаться, находить друзей, укреплять отношения с соседями. Это особое место, где будут проходить различные мастер-классы, лекции, творческие вечера, спортивные тренировки, чаепития, а также праздники. Всё это в сумме — более 200 мероприятий в год!
Новый формат жизни
В ЖК «Пушкино» не придется беспокоиться об обслуживании дома, уходе за цветами и зеленью во дворе. За красотой проекта и ландшафта, а также инженерными коммуникациями будет следить управляющая компания. Для жителей будет работать диспетчерская с доступом к видеонаблюдению через приложение — всё для удобства и безопасности.
А через несколько лет в уникальном ЖК «Пушкино» появится образовательный центр со школой и детским садом, который вместит 1100 школьников и 260 дошколят — у родителей не будет необходимости возить детей в школу в другие районы Омска, мчаться рано утром по пробкам. В этом центре для детей будут организованы:
Комплекс «Пушкино» расположится в южной части Пушкинского сельского поселения, в 8 километрах от центра Омска. Добраться до сердца города можно за 15 минут на автомобиле или за 45 минут на общественном транспорте. Но поверьте, уезжать оттуда точно не захочется!
Больше интересного о «Партнере» можно узнать в группе в Телеграм.
Подробная информация о проекте «Пушкино» — на сайте.
Застройщик АО «СЗ «Партнер-Строй», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.