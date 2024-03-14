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Published Сегодня, 17:05

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Updated Сегодня, 17:26

Юрист предупредил о невозможности отказа от электронной повестки в военкомат

14 марта 2024, 17:05
Отказаться от получения электронной повестки в военкомат невозможно, предупредил юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв.

Ранее защитники прав сообщили со ссылкой на неименованных военкомов и призывников, что рассылка электронных повесток начнется с 1 апреля; официального подтверждения этой информации нет.

В связи с этим имеет смысл заглянуть в «Госуслуги», подчеркнул юрист в интервью Pravda.Ru.

«Если человек не пользуется „Госуслугами“, но у него есть электронная доставка писем, то он не сможет возразить по этому поводу. Неиспользование „Госуслуг“ — это его личное дело», — объяснил юрист.

Если гражданин вообще не зарегистрирован в «Госуслугах», то это нужно доказать.

«Если человек действительно не пользуется личным кабинетом в „Госуслугах“, не получает электронные письма, то он может ссылаться на то, что ничего не получал», — заключил Воробьев.

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