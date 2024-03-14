Юрист предупредил о невозможности отказа от электронной повестки в военкомат

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Ранее защитники прав сообщили со ссылкой на неименованных военкомов и призывников, что рассылка электронных повесток начнется с 1 апреля; официального подтверждения этой информации нет.
В связи с этим имеет смысл заглянуть в «Госуслуги», подчеркнул юрист в интервью Pravda.Ru.
«Если человек не пользуется „Госуслугами“, но у него есть электронная доставка писем, то он не сможет возразить по этому поводу. Неиспользование „Госуслуг“ — это его личное дело», — объяснил юрист.
Если гражданин вообще не зарегистрирован в «Госуслугах», то это нужно доказать.
«Если человек действительно не пользуется личным кабинетом в „Госуслугах“, не получает электронные письма, то он может ссылаться на то, что ничего не получал», — заключил Воробьев.