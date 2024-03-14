Высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург планируют построить к 2040 году

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В течение пяти лет планируется построить ветку от столицы до Санкт-Петербурга, а затем начать работы по другим направлениям — Москва — Адлер, Москва — Екатеринбург и Москва — Минск.
Стоимость строительства трассы от Москвы до Екатеринбурга оценивается в четыре миллиарда рублей, пишет uralpolit.ru.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил необходимость согласования проекта с регионами, через которые магистраль будет проходить. По его словам, готовность реализовывать такие проекты свидетельствует о развитии технологических возможностей страны.