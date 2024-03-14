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Высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург планируют построить к 2040 году

14 марта 2024, 17:39
К 2040 году планируют построить высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на правительственном часе.

В течение пяти лет планируется построить ветку от столицы до Санкт-Петербурга, а затем начать работы по другим направлениям — Москва — Адлер, Москва — Екатеринбург и Москва — Минск.

Стоимость строительства трассы от Москвы до Екатеринбурга оценивается в четыре миллиарда рублей, пишет uralpolit.ru.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил необходимость согласования проекта с регионами, через которые магистраль будет проходить. По его словам, готовность реализовывать такие проекты свидетельствует о развитии технологических возможностей страны.

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