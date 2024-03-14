Вылетел на встречку. В столкновении ВАЗа и «Нивы» под Омском пострадала школьница

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в ночь с 13 на 14 марта в Исилькульском районе произошло ДТП. На улице Субача 38-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву», за рулем которой находился 55-летний мужчина.
В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, его 38-летняя пассажирка и 14-летняя школьница, а также 54-летняя пассажирка «Нивы». Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами.
В настоящее время полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.
Ранее Город55 сообщал, что с начала этого года в Омской области произошло 370 ДТП, в результате которых 17 человек погибли, а еще 476 отделались различными травмами. По последним данным в регионе каждое третье ДТП — наезд на пешехода. В этом году их уже 109, с 5 погибшими и 111 пострадавшими.