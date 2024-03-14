Вылетел на встречку. В столкновении ВАЗа и «Нивы» под Омском пострадала школьница

Ранее Город55 сообщал, что с начала этого года в Омской области произошло 370 ДТП, в результате которых 17 человек погибли, а еще 476 отделались различными травмами. По последним данным в регионе каждое третье ДТП — наезд на пешехода. В этом году их уже 109, с 5 погибшими и 111 пострадавшими.