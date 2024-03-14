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ДТП

Вылетел на встречку. В столкновении ВАЗа и «Нивы» под Омском пострадала школьница

14 марта 2024, 06:35
Фото: УМВД России по Омской области
ДТП

В Омской области водитель ВАЗа вылетел на встречку и врезался в «Ниву»

Также в больницу доставили двух взрослых женщин и самого водителя ВАЗа.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в ночь с 13 на 14 марта в Исилькульском районе произошло ДТП. На улице Субача 38-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву», за рулем которой находился 55-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, его 38-летняя пассажирка и 14-летняя школьница, а также 54-летняя пассажирка «Нивы». Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами.

ДТПДТП
ДТПДТП
ДТПДТП
ДТПДТП
ДТП
Фото: УМВД России по Омской области

В настоящее время полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

Ранее Город55 сообщал, что с начала этого года в Омской области произошло 370 ДТП, в результате которых 17 человек погибли, а еще 476 отделались различными травмами. По последним данным в регионе каждое третье ДТП — наезд на пешехода. В этом году их уже 109, с 5 погибшими и 111 пострадавшими.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Происшествие#Новости#Госавтоинспекция#МВД России
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