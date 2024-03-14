В рамках Года семьи мэр Сочи Копайгородский открыл новую школу в Раздольном

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Учиться в ней будут 1100 детей. В своем телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский назвал это событие, проходящее в рамках Года семьи, ярким и значимым для города.
Как отмечает мэр Копайгородский, весь микрорайон с нетерпением ждал открытия объекта. Он был возведен в рамках инициированного президентом национального проекта. Значимую поддержку в строительстве и техническом оснащении новой школы оказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Алексей Копайгородский считает, что было очень важно прислушиваться к мнению будущих учеников и учителей школы, учесть их пожелания. Благодаря содействию сочинцев удалось построить нетиповой объект со всем необходимым для учебных занятий, творчества, занятий физической культурой. Учебные кабинеты и спортзалы оснащены, как в лучших образовательных наукоцентрах, а актовый зал по качеству звука сопоставим с полноценным кинотеатром.
Благодаря усилиям мэра Копайгородского, руководства региона и, конечно, жителей Сочи в новой школе созданы прекрасные условия. Алексей Сергеевич отметил, что здесь дети будут развиваться в атмосфере взаимоуважения, доверия и любви к Отчизне. Глава города уверен, что ученики, которые выйдут из стен новой школы, прославят родной город и страну, станут ее гордостью. Со своей стороны мэр пообещал им всестороннюю поддержку и пожелал доброго пути.
Ранее «Новые Известия» рассказали о том, как Алексей Сергеевич Копайгородский решает проблему дефицита мест в образовательных учреждениях Сочи, а также о других достижениях мэра.