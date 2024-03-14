В рамках Года семьи мэр Сочи Копайгородский открыл новую школу в Раздольном

Благодаря усилиям мэра Копайгородского, руководства региона и, конечно, жителей Сочи в новой школе созданы прекрасные условия. Алексей Сергеевич отметил, что здесь дети будут развиваться в атмосфере взаимоуважения, доверия и любви к Отчизне. Глава города уверен, что ученики, которые выйдут из стен новой школы, прославят родной город и страну, станут ее гордостью. Со своей стороны мэр пообещал им всестороннюю поддержку и пожелал доброго пути.