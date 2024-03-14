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Мэр Сочи Копайгородский принял участие в церемонии открытия новой школы

В рамках Года семьи мэр Сочи Копайгородский открыл новую школу в Раздольном

14 марта 2024, 11:38
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Копайгородский принял участие в церемонии открытия новой школы
Алексей Сергеевич Копайгородский, глава города Сочи, вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым открыл новую школу в Раздольном.

Учиться в ней будут 1100 детей. В своем телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский назвал это событие, проходящее в рамках Года семьи, ярким и значимым для города.

Дети будут развиваться в атмосфере взаимоуважения, доверия и любви к ОтчизнеДети будут развиваться в атмосфере взаимоуважения, доверия и любви к Отчизне
Дети будут развиваться в атмосфере взаимоуважения, доверия и любви к Отчизне
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Как отмечает мэр Копайгородский, весь микрорайон с нетерпением ждал открытия объекта. Он был возведен в рамках инициированного президентом национального проекта. Значимую поддержку в строительстве и техническом оснащении новой школы оказал глава региона Вениамин Кондратьев.

В новой школе будут 1100 детейВ новой школе будут 1100 детей
В новой школе будут 1100 детей
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Алексей Копайгородский считает, что было очень важно прислушиваться к мнению будущих учеников и учителей школы, учесть их пожелания. Благодаря содействию сочинцев удалось построить нетиповой объект со всем необходимым для учебных занятий, творчества, занятий физической культурой. Учебные кабинеты и спортзалы оснащены, как в лучших образовательных наукоцентрах, а актовый зал по качеству звука сопоставим с полноценным кинотеатром.

Значимую поддержку в строительстве новой школы оказал глава региона Вениамин КондратьевЗначимую поддержку в строительстве новой школы оказал глава региона Вениамин Кондратьев
Значимую поддержку в строительстве новой школы оказал глава региона Вениамин Кондратьев
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Благодаря усилиям мэра Копайгородского, руководства региона и, конечно, жителей Сочи в новой школе созданы прекрасные условия. Алексей Сергеевич отметил, что здесь дети будут развиваться в атмосфере взаимоуважения, доверия и любви к Отчизне. Глава города уверен, что ученики, которые выйдут из стен новой школы, прославят родной город и страну, станут ее гордостью. Со своей стороны мэр пообещал им всестороннюю поддержку и пожелал доброго пути.

Мэр пообещал им всестороннюю поддержку и пожелал доброго путиМэр пообещал им всестороннюю поддержку и пожелал доброго пути
Мэр пообещал им всестороннюю поддержку и пожелал доброго пути
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Ранее «Новые Известия» рассказали о том, как Алексей Сергеевич Копайгородский решает проблему дефицита мест в образовательных учреждениях Сочи, а также о других достижениях мэра.

Алексей Копайгородский решает проблему дефицита мест в образовательных учреждениях СочиАлексей Копайгородский решает проблему дефицита мест в образовательных учреждениях Сочи
Алексей Копайгородский решает проблему дефицита мест в образовательных учреждениях Сочи
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
#Общество#Сочи#Школа#Копайгородский Алексей Сергеевич#Город Сочи
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