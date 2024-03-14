В Омске социальная акция «Выбирай Россию» стартует уже в эту пятницу

Их будут объявлять три раза в день: в 12:00, 15:30 и 21:00. Счастливчиков определят с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Можно также следить за прямым эфиром телеканала на его сайте и в социальных сетях — «ВКонтакте» и «Одноклассниках».