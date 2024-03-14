В Омске социальная акция «Выбирай Россию» стартует уже в эту пятницу

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Уже завтра, 15 марта, стартует уникальная социальная акция «Выбирай Россию». Она будет длиться в течение трех дней, по 17 марта включительно. Участники получат шанс стать миллионером или получить квартиру, автомобиль.
Чтобы присоединиться к акции, нужно посетить здание, где располагается ваш избирательный участок. Там желающие регистрируют свои купоны у представителя организатора и после в прямом эфире 12 канала слушают имена победителей.
Их будут объявлять три раза в день: в 12:00, 15:30 и 21:00. Счастливчиков определят с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Можно также следить за прямым эфиром телеканала на его сайте и в социальных сетях — «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Отметим, что акция «Выбирай Россию» проходит с 22 января по 19 апреля 2024 года. Победителей будут определять в указанное выше время с 15 по 17 марта. Подробности можно изучить на сайте организаторов акции и на сайте 12 канала.