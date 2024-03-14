В Омске определились с очередным «Меценатом года»

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В Омском городском Совете сегодня, 14 марта, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки был связан с почетным званием «Меценат года», которое пора присваивать в очередной раз одной из компаний, помогающих городским школам.
По словам докладчика, вице-мэра Владимира Куприянова, надежды на плодотворное развитие проекта, запущенного 2 года назад, сбылись.
— Мы были правы, — заявил чиновник, — считая, что проект заинтересует всех горожан и в первую очередь тех, кто может стать меценатом образовательных учреждений…
В общей сложности на почетное звание претендуют 9 омских компаний. Специальная комиссия, в которую входят представители администрации и депутатского корпуса, решила рекомендовать в «Меценаты годы» ООО «Стройбетон» в лице его генерального директора Александра Сасина.
Комитет одобрил это предложение. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Стоит отметить, что в Омске разработана многоступенчатая система награждения: человек, трижды ставший «Меценатом года», может претендовать на звание «Почетный гражданин Омска», связанное с высоким престижем и рядом привилегий. Год назад «Меценатом года» стал Шамил Шихмирзаев, директор компании «Промстройкомплект-Сервис».