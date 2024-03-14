Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Омский «Стройбетон» номинировали в «Меценаты года»

В Омске определились с очередным «Меценатом года»

14 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI

Омский «Стройбетон» номинировали в «Меценаты года»

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании Горсовета.

В Омском городском Совете сегодня, 14 марта, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки был связан с почетным званием «Меценат года», которое пора присваивать в очередной раз одной из компаний, помогающих городским школам.

По словам докладчика, вице-мэра Владимира Куприянова, надежды на плодотворное развитие проекта, запущенного 2 года назад, сбылись.

— Мы были правы, — заявил чиновник, — считая, что проект заинтересует всех горожан и в первую очередь тех, кто может стать меценатом образовательных учреждений…

В общей сложности на почетное звание претендуют 9 омских компаний. Специальная комиссия, в которую входят представители администрации и депутатского корпуса, решила рекомендовать в «Меценаты годы» ООО «Стройбетон» в лице его генерального директора Александра Сасина.

Комитет одобрил это предложение. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Стоит отметить, что в Омске разработана многоступенчатая система награждения: человек, трижды ставший «Меценатом года», может претендовать на звание «Почетный гражданин Омска», связанное с высоким престижем и рядом привилегий. Год назад «Меценатом года» стал Шамил Шихмирзаев, директор компании «Промстройкомплект-Сервис».

«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Владимир Куприянов#Горсовет#Стройбетон#Николай Эйхвальд#Александр Сасин#Меценаты
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Вчера, 05:18
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
Вчера, 15:19
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
Сегодня, 04:09
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
Сегодня, 05:29