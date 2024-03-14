В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В мэрии Омска сегодня, 14 марта, разместили свежие вакансии для управленцев. Заявки от кандидатов принимают до 29 марта.
Так, в администрацию Ленинского округа требуется начальник отдела общественной безопасности. Руководителю предлагают зарплату от 48 000 до 59 000 рублей.
«Должностные обязанности: участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма», — говорится в описании вакансии.
В департаменте архитектуры и градостроительства ищут начальника управления. Будущему руководителю готовы платить от 48 000 до 60 000 рублей. В должностные обязанности входит обеспечение планирования по использованию земель на территории Омска.
Также в администрации Октябрьского округа открыта вакансия для старшего специалиста, которому необходимо будет представлять интересы ведомства в суде. Зарплата — от 35 000 до 43 000 рублей.
Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.
Ранее Город55 сообщал, что в Госстройнадзоре Омской области набирают сотрудников на зарплату до 62 тысяч.