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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

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В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации

14 марта 2024, 05:04
Фото: 1MI
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Руководителю готовы платить от 48 000 до 59 000 рублей.

В мэрии Омска сегодня, 14 марта, разместили свежие вакансии для управленцев. Заявки от кандидатов принимают до 29 марта.

Так, в администрацию Ленинского округа требуется начальник отдела общественной безопасности. Руководителю предлагают зарплату от 48 000 до 59 000 рублей.

«Должностные обязанности: участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма», — говорится в описании вакансии.

В департаменте архитектуры и градостроительства ищут начальника управления. Будущему руководителю готовы платить от 48 000 до 60 000 рублей. В должностные обязанности входит обеспечение планирования по использованию земель на территории Омска.

Также в администрации Октябрьского округа открыта вакансия для старшего специалиста, которому необходимо будет представлять интересы ведомства в суде. Зарплата — от 35 000 до 43 000 рублей.

Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

Ранее Город55 сообщал, что в Госстройнадзоре Омской области набирают сотрудников на зарплату до 62 тысяч.

Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников
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#Руководитель#Омск#Мэрия#Зарплата#Начальник#Пожарная безопасность#Администрация#Градостроительство#Экстремизм#Терроризм#Архитектура#Департамент#Ленинский округ#Вакансии#Евгений Игишев#Чрезвычайные ситуации
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