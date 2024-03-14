В Кузбассе пенсионерка с ружьем пришла к правоохранителям

После того, как она разобрала вещи своего умершего мужа в гараже, она обнаружила неизвестный сверток, в котором лежало ружье ИЖ-18, а также коробки с боеприпасами. Вместо того чтобы скрывать это от полиции, пенсионерка приняла решение сдать оружие и патроны добровольно, пишет vse42.ru.