Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

В Кузбассе пенсионерка с ружьем пришла к правоохранителям

14 марта 2024, 16:18
В Ленинске-Кузнецком 89-летняя женщина пришла к представителям правоохранительных органов с ружьем.

После того, как она разобрала вещи своего умершего мужа в гараже, она обнаружила неизвестный сверток, в котором лежало ружье ИЖ-18, а также коробки с боеприпасами. Вместо того чтобы скрывать это от полиции, пенсионерка приняла решение сдать оружие и патроны добровольно, пишет vse42.ru.

Сейчас проводится проверка по данному случаю, и после ее окончания будет решено о возможном вознаграждении для пенсионерки в размере 7 065 рублей, сообщает Росгвардия Кузбасса.

Подпишитесь
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Сегодня, 13:19
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Сегодня, 09:58
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
Сегодня, 09:34
Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ
Сегодня, 10:12