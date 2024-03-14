Тушили почти три часа. В Омской области с утра вспыхнул жилой дом

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Published Сегодня, 08:01
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Вчера утром, 13 марта, в Омской области загорелся жилой дом в городе Калачинск. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 11:27. Спустя три часа им удалось полностью справиться с огнем.
На место выезжали 11 человек, задействовали три пожарных машины. Одноэтажка стояла на улице Союзная. Ближе к обеду из окон шел дым, внутри все было заполнено густой серой дымкой.
К 14:08 пожарные все потушили. Общая площадь возгорания составила 48 кв м. Огонь уничтожил потолок и внутреннюю отделку дома. О пострадавших или погибших пресс-служба МЧС по Омской области не сообщает.